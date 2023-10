“México vivió un despojo a la nación hasta que llegó la 4T”, expone Claudia Sheinbaum en encuentro con Grupo Puebla

Ante 200 lideres y lideresas progresistas de 21 países de Latinoamérica, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que “México vivió un despojo a la nación con las reformas estructurales del gobierno neoliberal”.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación afirmó que fue hasta que la 4T llegó al país como se logró estabilidad económica.

Aprovechó para hacer un reconocimiento al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue convocado como integrante del Grupo Puebla, como el primer gobierno de izquierda progresistas que tuvo México.

Recordó cómo los gobiernos anteriores buscaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), para entregar los bienes de la nación a manos de particulares.

“Durante esos 36 años, lo que vivimos fue un despojo de la nación, lo que vivimos fueron regímenes antidemocráticos que se indujeron con diversos mecanismos, con fraudes electorales descarados, hasta que en el 2015 se toma la decisión de nuestro movimiento por crear un partido”, aseveró.

Manifestó que fue hasta 2018 cuando el pueblo de México hizo historia y logró un triunfo determinante para cambiar la forma de gobernar , de la mano del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el encuentro estuvieron presentes líderes como el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; el ex presidente de Bolivia, Evo Morales; el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper; la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático en Argentina; así como Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros representantes progresistas de América Latina.