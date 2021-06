Claudia Rivera no debe heredar problemas a Rivera Pérez: Sindemex

La administración de Claudia Rivera Vivanco no debe heredar ni un solo problema a Eduardo Rivera Pérez, virtual presidente municipal de Puebla, por lo que en los meses que le quedan de gestión, la edil tiene que resolver todos los pendientes.

Así lo consideró en conferencia de prensa el dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex), Sergio Curro Martínez, quien apuntó que la organización que representa ya no buscará acercamiento con el actual gobierno de la capital y se enfocará en plantear proyectos al nuevo.

“No tiene que heredar ni un solo problema, creo que tiene que entregar sus cuentas claras, sabemos que por ahí hubo subejercicios, que hubo ciertas actividades que no se concluyeron o programas que no se hicieron y se tienen que cumplir… Hacer un plan de trabajo con la administración saliente no va a ser productivo, por lo menos para nosotros”, comentó.