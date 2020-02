Claudia Rivera se solidariza con manifestantes estudiantiles; Puebla no es omisa al combate a la inseguridad, afirma

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco afirmó que Puebla no es omisa en el combate a la inseguridad, y será este lunes cuando un grupo de secretarios y diputados recibirán a una comisión de 10 estudiantes universitarios para pactar una estrategia en el que se vean involucrados los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, en relación a las protestas generalizadas este martes en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, en reclamo de justicia por el asesinato de tres estudiantes de Medicina y un conductor del servicio de taxi Uber.

“No podemos ser indiferentes en el caso de las cuatro personas, pero ha sido en la historia el nombre de muchas otras y otros, y que esta voluntad para hacer visible lo que se está descomponiendo, sí nos permite hacer sinergias”, declaró.

Rivera Vivanco lamentó que la violencia en el país sea ejercida por ciudadanos que deciden irse por ese camino de la delincuencia, por ello, es vital la suma de voluntades porque por sí sola la tecnología no sirve.

En ese sentido, dijo que la inseguridad no surgió de un día a otro o por generación espontánea y, por lo tanto, sostuvo que Puebla no ha sido omiso en las estrategias para combatir la violencia.

Por otro lado, se solidarizó con las manifestaciones estudiantiles, y afirmó que su gobierno garantiza que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

Incluso, comentó que también abraza la convocada en su contra para el próximo domingo 1 de marzo que anunció el Frente Nacional de la Familia.

“En una ciudad de libertades, de derecho, y pacíficas, abrazo las manifestaciones. Como autoridad no hemos sido omisos, está nuestra mano y fuerzas, no es suficiente la cámara o la alerta por sí sola si no hay ciudadanos que sean parte del cambio”, exhortó.