Revira Claudia Rivera al Tribunal Electoral que continuará en el mismo camino pese a amenazas de revocación de mandato

A pesar que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) abrió el camino para la posible revocación de su mandato, la alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, reviró que su gobierno continuará en el mismo camino: quitar los privilegios a los regidores del Cabildo de Puebla.

Al llegar a Palacio Municipal, en una entrevista banquetera, la edil aclaró que el salario, prestaciones y gastos de los regidores están intactos.

En ese sentido, aseguró que no se ha tocado ni se tocará recurso alguno de la dieta.

A más de 24 horas del resolutivo del Tribunal, hasta el momento el ayuntamiento de Puebla no ha fijado ninguna postura sobre la sentencia, pero el área de Comunicación Social adelantó que para esta misma tarde habrá un posicionamiento a cargo del regidor de Gobernación, Iván Camacho.

Este lunes, precisamente cuando Claudia Rivera emitió su segundo informe de gobierno a la ciudadanía, el TEEP determinó que fue ilegal la decisión de suspender una compensación económica a los regidores y anunció que dará vista de lo sucedido al Congreso local para que determine si debe continuar en el cargo.

El máximo órgano electoral también alertó que el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, habría incurrido en falsedad de declaraciones al negar la existencia de ese bono, por lo que remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el propósito de que inicie una investigación y, de considerarlo pertinente, emprenda acción penal contra el funcionario.

La decisión se tomó por unanimidad de votos de los magistrados Gerardo Saravia Rivera, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y Norma Angélica Sandoval Sánchez

Al respecto, Rivera Vivanco pidió consultar a la ciudadanía si está de acuerdo que se entregue del erario cuatro bonos al año a los regidores, cada uno por el orden de los 60 mil pesos, lo cual suma 240 mil pesos anuales.

La edil emanada de Morena dijo que no le parece correcto el dispendio del recurso público, cuando la ciudadanía apostó por un cambio verdadero.

“Las prestaciones de los regidores están intactas, eso no se ha tocado, es ese ‘bonito’ que condicionaban y que no está regularizado. Son las prácticas que no aceptamos y hemos decidido quitar”, declaró.

El pasado 23 de junio, el Cabildo de Puebla aprobó con el voto de calidad de la alcalde Claudia Rivera quitar el bono de 240 mil a los regidores.

El recurso fue reorientado para donar mil 500 apoyos económicos de 3 mil pesos cada uno a comerciantes afectados por el desempleo desde que inicio la emergencia sanitaria por Covid-19.

La desaparición del bono generó una confrontación entre los regidores de oposición y el grupo afín a Rivera Vivanco, que respaldó la decisión de donar el recurso a los artesanos del Centro Histórico.

Por esta razón, los regidores del PAN y el PRI iniciaron un proceso ante el Tribunal Electoral contra el descuento a su salario, por violentar las normas.

Sobre el tema, la secretaria general del ayuntamiento Liza Aceves, declaró en su momento que en un plazo menor a 20 días al acuerdo de Cabildo, todos los regidores de manera obligada canalizarán sus compensaciones económicas extraordinarias para ayudar a mil 500 comerciantes de tianguis rodantes de la capital.