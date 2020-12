La edil Claudia Rivera no compareció ante la Inspectora porque sus integrantes carecen de facultades para llamarla: Aceves

La secretaria general del ayuntamiento, Liza Acevez López, el tesorero Armando Morales Aparicio y el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, comparecieron este jueves ante los integrantes de la Comisión Inspectora, en representación de la edil Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, la secretaria general afirmó que la edil no se presentó porque únicamente el Congreso en pleno, no así los integrantes de la Comisión Inspectora tiene las facultades para llamar a comparecer a la edil: “la Comisión no es el Congreso”, enfatizó.

“Hoy venimos a despejar si tienen alguna duda. Pero decimos que venimos por voluntad propia porque no hay fundamento legal. Esto no tiene ninguna legalidad pero tenemos toda la voluntad de explicar y resolver las dudas”, expuso.

La funcionaria subrayó que sólo los diputados locales saben si hay una intención política o de “revanchismo” detrás del llamado a que hizo la Comisión a la presiente municipal.