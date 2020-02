Buscará Claudia Rivera conciliación con el G7 para trabajar por un mismo proyecto

La presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, admitió que por la falta de comunicación ha crecido la inconformidad al interior del Cabildo de Puebla, con el grupo de regidores opositores, llamados G7.

Sin embargo, informó que en este segundo año de gestión buscará la conciliación y será más cercana a sus compañeros.

“Me corresponde la conciliación y enfocarnos al trabajo, no soltar las estrategias del proyecto de nación, socializar la información y frenar los desprestigios a otros”, afirmó.

Entrevistada por el periodista Fermín García, para el programa de redes sociales “Aquí Vamos”, de La Jornada de Oriente, Rivera Vivanco aclaró que aunque los regidores provienen de la coalición de partidos “Juntos Haremos Historia”, “no todos formaron parte de la construcción de un proyecto de nación”.

En ese sentido, consideró que hace falta socializar la información, para que caminen en la misma línea política.

Por lo tanto, aseveró que se ha dado a la tarea de compartir la información y fortalecerla.

“Las puertas de Morena se abrieron y sigue siendo un movimiento, más que un partido, como fundadora y activista mi familia y yo votamos porque siguiera siendo una asociación, pero creo en la democracia y mi obligación es que esta institución sea diferente a las demás”, aseguró.

En este proceso de elección dijo que tuvo la gran oportunidad de contar con la confianza del Consejo de Morena, fue la presidente más votada en toda la historia de Puebla, con enfoque de gobierno de izquierda.

“Creo en la institucionalidad, y al final seré juzgada por mi trabajo y mis acciones. He aprendido que alguien que habla mal de los demás, habla más mal de sí mismo”, aseguró.

-¿El G7 es fuego amigo o discrepancia?

-Evidentemente no puede ser por la vía de Morena. Porque saben los principios, los estatutos y creen en un proyecto, pero no conocen las reglas del juego de la coalición, con los ejes rectores de no mentir, no robar y no traicionar.

“Estoy preparada para el debate, pero lo absurdo no vale la pena, la sociedad no se lo merece, buscamos la reconciliación y recomposición, esto ya no venden y llevó al voto de castigo al régimen tradicional”, advirtió.

Por último, Claudia Rivera Vivanco se pronunció a favor de la Ley Ingrid, en memoria a la joven poblana, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, por parte de su esposo.

La morenista se sumó a la propuesta de la Ley para evitar la publicación de imágenes de las víctimas de feminicidio en medios de comunicación o redes sociales.

Esto luego de la filtración de las imágenes de Ingrid Escamilla que causaron indignación nacional porque se revictimiza y se causa mayor dolor a las familias.

Ante lo expuesto, pidió a los medios de comunicación que se informe con perspectiva de género, luego de señalar que su gobierno seguirá impulsando estrategias para frenar el maltrato.