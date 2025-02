CJNG intensifica ataques en la sierra-costa michoacana

MICHOACÁN. – Coahuayula es una pequeña localidad ubicada al sur del municipio de Chinicuila, en la sierra sur de Michoacán. Colinda con la parte norte de la comunidad de Ostula y conecta varias rancherías y localidades. Muchas personas decidieron irse hace más de cuatro años, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó e intentó controlar toda la zona de la sierra-costa. Los ataques no han parado.

Una mujer, habitante de Coahuayula, relata: «En esta ocasión [los del CJNG] utilizaron una técnica más agresiva, porque ya no se trataba solo de dispararle a la Guardia Comunal, sino de disparar a todo lo que se moviera, a lo que alcanzaran a ver en el tramo carretero entre Coahuayula y La Laguna. Disparaban a toda persona, civil o guardia, niños, cualquiera que pasara por ahí. Esto comenzó el domingo. Antier llegaron militares y miembros de la Guardia Civil de Michoacán, unas ocho camionetas, llegaron a Coahuayula, pero no querían ir al punto. Les insistimos en que debían subir».

Entre el 19 y el 23 de enero de 2025, los ataques no se limitaron a los caminos. La organización criminal disparó y lanzó explosivos –usando drones– contra las casas de la población, en Coahuayula y en La Laguna. Más de 50 personas evacuaron la zona y se refugiaron en comunidades cercanas, con la ayuda de la Guardia Comunal.

«Hay personas muy asustadas, principalmente niños y niñas, que ya están en estado de shock. A una vecina la balearon junto con su esposo en su camioneta. Afortunadamente no les pasó nada, pero bombardearon la casa en la que se refugiaron, y no saben cómo reaccionar ante esta situación. Estos malandros usan drones que lanzan hasta tres bombas al mismo tiempo, y vienen en cantidad, cerca de 200 elementos, todos muy armados».

El origen de la ocupación

Desde mediados de 2020, el CJNG intensificó su disputa por el control del territorio en la región michoacana de Tierra Caliente. Se enfrentó a otros grupos y facciones, algunos de ellos remanentes de las autodefensas convertidas en bandas criminales.

El objetivo del CJNG siempre ha sido obtener un poder ilimitado sobre Michoacán. Quieren que este poder no solo les proporciona grandes ganancias por sus agronegocios (como el aguacate y los limones), sino también acceso a rutas comerciales y a dos de los puertos más importantes de México: Lázaro Cárdenas y Manzanillo (Colima).

Controlar la zona les da acceso a precursores para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo. Además, pueden afianzar otros negocios, como la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la explotación y venta de minerales, principalmente el hierro, aunque se especula sobre la existencia de oro en las montañas de esta zona de conflicto.

Con este escenario, el CJNG atacó varias veces Villa Victoria, la cabecera municipal de Chinicuila. Allí, la Guardia Comunal defendió a la población hasta que, finalmente, el CJNG tomó el control en septiembre de 2021. Esto provocó los primeros desplazamientos, incluido el del presidente municipal de entonces, Rubén Darío Larios.

La ofensiva avanzó

En septiembre de 2022, el CJNG ya utilizaba el territorio de Chinicuila como base operativa. Allí, realizaban entrenamientos, planificaban ofensivas hacia otros municipios y forjaban una de las guerras más sangrientas que vendría poco después. El CJNG controlaba las entradas y salidas de Coalcomán, en la frontera entre Tierra Caliente y la sierra-costa.

“Ya no podemos hablar en público, todo está muy mal, otra vez unos delincuentes controlan todo, y nosotros no podemos reunirnos. Nos tienen bien vigilados y, por el momento, no podemos hacer nada”, me confesó entonces Eustaquio Alcalá, un comunero de la comunidad nahua de Huizontla.

Alcalá participó en este levantamiento, y después del surgimiento de las autodefensas, a finales de 2021 defendió jurídicamente el territorio frente a las amenazas de la minera Ternium.

El 15 de enero de 2023, el CJNG desapareció al abogado Ricardo Lagunes y al comunero Antonio Díaz, quienes habían salido de una reunión en la cabecera municipal de Aquila. El abogado y el comunero llevaban un caso jurídico contra la empresa minera Ternium por la retención de una alta suma de dinero en favor de la comunidad.

Este conflicto agudizó la división de la asamblea general entre los que apoyaban a la minera y los que pedían un cambio de empresa y el cumplimiento de los acuerdos económicos con la población.

El 1 de abril de 2023, Eustaquio Alcalá fue asesinado por un comando del CJNG bajo las órdenes de Leonardo Bravo, “Gorra Prieta”, junto a otros como Cemeí Verdía Zepeda.

El CJNG comenzó una campaña para intentar controlar los municipios de Aquila y Coahuayana de manera definitiva. Se encuentra con una fuerte resistencia organizada de la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien con su Guardia Comunal ha encabezado la defensa del territorio, en su interior y en apoyo a la Policía Comunitaria de Coahuayana, a la Guardia Comunal de Aquila y a los grupos de ciudadanos de varias comunidades de Chinicuila.

Con esta maquinaria de guerra se han atacado a Coahuayula, el Salitre de Estopila, Huizontla, Aquila, Santa María Ostula, Palos Marías y El Coire. Varios elementos de la Guardia Comunal de Ostula fueron asesinados en emboscadas.

En la reciente semana de ataques, las fuerzas de seguridad federales y estatales movilizaron 8 camionetas, 4 del ejército y otras 4 de la Guardia Civil estatal. “Estuvieron nomás un día y sí lograron que se replegaran los criminales, pero en cuanto se fueron los militares, volvieron a salir los del cártel y atacaron nuevamente”. (Extracto)

La lucha en el Catatumbo, Colombia

Todas las guerras, las confrontaciones y los conflictos armados tienen una historia de sus orígenes, con sus causas y razones, así como también dejan una impronta hacia el futuro. Con esta de la actualidad, también será igual, todo se irá conociendo.

Así las cosas, la confrontación que hoy se vive en el Catatumbo, Colombia, hay que buscarla en lo que ha sido el resultado de una política de paz, donde el objetivo central ha sido la desmovilización y el desarme, que al final cayó en el remolino donde se recicla la violencia.

Luego de la desmovilización en el 2016, no quedaron guerrillas de las Farc en el Catatumbo, solo vestigios de unas “milicias”, que supuestamente no compartían lo acontecido y orientado por el Secretariado, completamente desmovilizado. Entre estos “milicianos” se encontraba “John Mechas”, quien al conversar con algunos compañeros del ELN manifestó que venía en un esfuerzo con otras personas para retornar a las armas, pero con enfoques distintos, para rectificar desviaciones y equivocaciones con las comunidades, así como también dentro de sus propias filas, donde se fuera más considerado con los combatientes y las bases.

En ese contexto solicitó apoyo y de manera solidaria los compañeros del Frente de Guerra Nororiental se lo brindaron. En los intercambios, ocurridos en ese entonces, aún reciente la desmovilización, los compañeros le preguntaron a “John Mechas”: “Si hubiese sido el ELN la organización desmovilizada, y las Farc la que siguiera en armas, ¿Usted que habría hecho?”

Sin pensarlo un segundo respondió: “los hubiera matado”. Los compañeros se quedaron de una sola pieza. No podía esperarse otra respuesta, pues era la formación recibida y la práctica vivida.

Muchas reuniones, muchos acuerdos, pero primó la presión para modificarlos. Poco intercambio político pudo vivirse en ellas y volvió la vieja práctica de lo vivido con las Ex-Farc, que será otro capítulo sobre el que tenemos que hablar, pues aún la reflexión sobre todos los movimientos armados de Colombia está por hacerse, y por esa razón poco se entiende lo que es la verdadera paz.

Cuentan los compañeros que a esas reuniones llegaba el segundo mando de esa supuesta guerrilla, llamado “Richard”, portando 7 pistolas en su chaleco, quizá mostrando que su lenguaje es de otro tipo, por donde pasaba no hablaba, amenazaba.

Las tensiones en el Catatumbo siguieron creciendo producto de los incumplimientos de acuerdos e imposiciones a la población, como dicen los compañeros del Nororiente: tanto va el cántaro al agua, que termina rompiéndose. El detonante fue vil asesinato de Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco y su pequeño hijo, para de manera ruin endilgárselo al ELN.

Sobre la presunta muerte de firmantes de paz, en ningún momento es política del ELN, así no compartamos esa decisión de las personas, la respetamos. Otra cosa es que algunos desmovilizados sean personas activas y en armas nuevamente, realizando actividades bajo un mando militar, de otro lado el ELN no tiene dentro de sus prácticas y políticas actuar contra personas civiles.

Quedan registros que documentan las operaciones militares realizadas, que en su momento se darán a conocer.

Hemos conocido que las Fuerzas Militares recibieron órdenes de combatir frontalmente al ELN y apoyar a las Ex-Farc en el Catatumbo, además coordinar operaciones con ellas. En estas directrices participa directamente Otty Patiño, quien desde hace tiempo viene oficiando más como mando militar que como Comisionado de paz, pues dentro de sus directrices predilectas está ordenar dar de baja a integrantes del Comando Central.

RENOVADO PLAN IMPERIAL

Antonio García. Enero, 2025

En el cambio sísmico de poder geopolítico, Estados Unidos está experimentando un realineamiento fundamental impulsado por gigantes de la inversión tecnológica, donde multimillonarios y entidades corporativas globales orquestan ahora ambiciones imperiales hacia todo el hemisferio.

La visión de Trump de una “gran región” estadounidense ampliada se alinea perfectamente con las aspiraciones hegemonistas de los accionistas que manejan los fondos de inversión. Sus ambiciones territoriales en Groenlandia, Canadá, el Golfo de México, el Canal de Panamá, el Amazonas y, así, Colombia con su posición estratégica en relación con los recursos de Venezuela. Este plan expansionista es una calculada jugada para la apropiación de recursos críticos vestida de retórica patriótica estadounidense.

La agenda desplegada estratégicamente por la administración Biden-Harris e impuesta en occidente, está siendo sistemáticamente desmantelada por la élite de Trump.

El “trumpismo” se viene posicionando en el continente como el motor ideológico para buscar el dominio sobre esta “gran región” imaginada. Su principal objetivo es asegurar la supremacía marítima y el dominio económico en un mundo cada vez más multipolar. Aunque su forma final sigue siendo incierta, su oposición frontal tanto al progresismo liberal como a los movimientos revolucionarios de izquierda está ya meridianamente clara.

La victoria del magnate en EE.UU. y su empuje por el “renacimiento” de Estados Unidos enmascara el voraz apetito de las grandes empresas tecnológicas por los minerales estratégicos que se encuentran en nuestras montañas y ríos. Quienes ahora dirigen la política de Washington, necesitan estos vastos recursos minerales para sus ambiciosos proyectos espaciales y de inteligencia artificial, clave en su feroz lucha contra China.

Esto explica el renovado interés en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, rica en recursos de este tipo donde los planes de “fragmentación” a lo Siria, mediante una guerra proxy con alianzas entre las Fuerzas Militares colombianas y las disidencias de las ex-Farc convertidas en estructuras narco-paramilitares, continúan coordinándose, ya no, a puerta cerrada.

El gobierno de Petro, lejos de resistirse a estas presiones, parece estar acomodándose a ellas. La narrativa de la “paz total” sirvió para encubrir lo que, esencialmente, fue un plan de contrainsurgencia coordinado con los servicios de inteligencia estadounidenses. La manipulación y falsificación de las narrativas en las empresas de comunicación en torno a esta cuestión demuestra lo profundamente arraigados que se han vuelto estos intereses comunes.

Asesinan a defensor del Istmo de Tehuantepec

Diana Manzo / Istmo Press

OAXACA. – Arnoldo Nicolás Romero fue hallado sin vida y con impactos de bala después de desaparecer el 17 de enero. Romero era comisariado ejidal de Buenavista, agencia municipal de San Juan Guichicovi, Oaxaca.

Familiares e integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) confirmaron el homicidio. Y añadieron que localizaron su cuerpo en un rancho ubicado entre Santa Ana y la cabecera municipal.

«Con profundo dolor e indignación, informamos que encontramos sin vida al compañero Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buenavista», expresaron en el comunicado, donde además, aseguraron que el ejidatario fue «víctima de un acto cobarde».

El cuerpo de Arnoldo Romero tenía impactos de bala. Lo encontraron en un rancho particular», indicaron en un comunicado.

La Unión de Comunidades condenó el crimen y exigió a la Fiscalía General del Estado que inicie de inmediato las diligencias necesarias. Pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de este nuevo homicidio.

«Este crimen no debe quedar impune. Invitamos a la población a mantenerse unida y vigilante para exigir que prevalezca la justicia y se garantice la seguridad en nuestras comunidades», añadieron.

Además se sumaron al llamado, y expresaron que estarán atentos para exigir justicia y garantizar la seguridad en sus comunidades.

«Exigimos una investigación profunda. Que se esclarezcan los hechos. Que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. No permitiremos que este acto quede impune», señalaron.

Por su parte, integrantes de la colectiva Educa A.C. exigieron un alto a la represión contra los defensores de la tierra y el territorio. Destacaron que el comisariado siempre mantuvo una postura firme en defensa de la vida.

LA POLICÍA

La policía

(paso de alfombra

y ojo de gato)

mira en la sombra.

Vigila el gato

(Pasa una sombra.)

La policía

se hunde en la alfombra.

¡La policía!

¡Alzad la alfombra!

¡Matad al gato

que está en la sombra.

Nicolás Guillén

en La paloma de vuelo popular.

