Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasEstado

Ciudadanos madrugan en Atlixco por boletos del Atlixcáyotl edición 60

Decenas de atlixquenses formaron largas filas desde temprana hora para obtener sus boletos gratuitos del Atlixcáyotl edición 60
Decenas de atlixquenses formaron largas filas desde temprana hora para obtener sus boletos gratuitos del Atlixcáyotl edición 60.
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Desde las primeras horas de este miércoles, un grupo de atliscenses comenzó a formar filas en los alrededores del palacio municipal para obtener boletos gratuitos de la edición 60 del Atlixcáyotl.

Acompañados de sillas plegables y ropa especial para el frío y la lluvia, hombres y mujeres no dudaron en esperar más de cinco horas para acceder a esos preciados boletos del tradicional festival cultural.

De acuerdo con la logística oficial, se entregaron dos pases por persona a cambio de una copia de su credencial de elector. En total fueron más de 3 mil los boletos repartidos entre los asistentes que madrugaron para asegurar su lugar en el evento.

Temas

Más noticias

Internacional

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...
00:01:12
Nacional

Igual que en territorio mexicano, Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales en EU, no paga lo que debe: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Comando irrumpe en fraccionamiento El Rocío de Atlixco y roba camionetas y objetos de valor por 2 millones de pesos

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 2 de la madrugada de este martes, un comando de al menos cuatro sujetos armados ingresó al Fraccionamiento El Rocío, ubicado...

La voz de las ancestras florece en Atlixco con la elección de la Xochicihuatl 2025

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En el corazón de éste valle, donde las montañas dialogan con el cielo y la tierra exhala memoria, este 27 de septiembre la...

Granizada en Atlixco tumba árboles e inunda calles

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. La noche del domingo volvió a teñirse de blanco y café esta ciudad cuando una intensa lluvia acompañada de granizo azotó calles y...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025