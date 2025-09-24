Ciudadanos madrugan en Atlixco por boletos del Atlixcáyotl edición 60

Atlixco. Desde las primeras horas de este miércoles, un grupo de atliscenses comenzó a formar filas en los alrededores del palacio municipal para obtener boletos gratuitos de la edición 60 del Atlixcáyotl.

Acompañados de sillas plegables y ropa especial para el frío y la lluvia, hombres y mujeres no dudaron en esperar más de cinco horas para acceder a esos preciados boletos del tradicional festival cultural.

De acuerdo con la logística oficial, se entregaron dos pases por persona a cambio de una copia de su credencial de elector. En total fueron más de 3 mil los boletos repartidos entre los asistentes que madrugaron para asegurar su lugar en el evento.