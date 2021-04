CIUDAD MODELO, ENTRE LO PROYECTADO Y LA REALIDAD

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), desde la semana pasada le solicitó a la empresa que cubra el costo del peaje para trasladarse a la planta ubicada en San José Chiapas, ante la cancelación del subsidio por parte del gobierno estatal y la negativa de seguir trasladando recursos públicos a la armadora.

En un comunicado dirigido a la base trabajadora, Audi México descarta por ahora cubrir los peajes de sus trabajadores y les pide a estos que cambien su residencia a San José Chiapa o Ciudad Modelo, sosteniendo que “en un sentido sustentable, una acción que ayudaría de forma significativa sería que un mayor número de colaboradores cambien su lugar de residencia a San José Chiapa y Ciudad Modelo; con ello se lograría asegurar el futuro de nuestra planta, la calidad de vida de los colaboradores y el desarrollo de la región”.

Este Nuevo Núcleo Urbano, como le llamaron, sigue semivacío y no hay ni sombras de las 5 mil viviendas que deberían estar construidas según las proyecciones, ante la inminente instalación, además de Audi, de las empresas de autopartes proveedoras de la armadora. Situación que no se dio por diversas razones, entre ellas que las proveedoras se instalaron en territorio de Tlaxcala y en otros municipios poblanos.

La urbanización cuenta con menos de 600 viviendas, la mayor parte deshabitadas, sin mayores servicios. Dos aspectos explican esta situación, el alto costo y del financiamiento de las viviendas frente a los salarios de los trabajadores y la imposibilidad de las familias de trasladarse, ya que una decisión de migrar y cambiar el lugar de residencia no es de carácter individual.

