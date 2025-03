Citlalli Xochitiotzin: hablar de la Fundación Desiderio Hernández es hablar del propio artista

La escritora y poeta Citlalli Xochitiotzin Ortega señaló que hablar de la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin es hablar de un proyecto que respondió a la personalidad del reconocido pintor y muralista tlaxcalteca: “el ser un hombre sistemático y metódico, extremadamente suspicaz y de líneas de trabajo como metodologías”.

“Nunca planteaba un proyecto que no fuera parte de una proyección de sus intereses como intelectual y artista plástico. Su conceptualización siempre tenía un ingrediente: la difusión y la vinculación con públicos específicos, lo que permitió que tuviera una actividad impresionante dentro de Tlaxcala y Puebla como un intelectual que pudo haber hecho un antes y después dentro de los sectores sociales”, dijo la presidenta de la fundación.

Al presentar el libro Xochitiotzin: huellas de un centenario, aparecido a propósito del centenario del que es considerado “el último gran muralista mexicano” y los actos organizados en febrero de 2022, rememoró la visión del maestro Xochitiotzin al formar y estructurar, hace dos décadas, dicha fundación.

Acompañada por Gloria Tirado Villegas, académica del Instituto de Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; Sergio Vergara, ex secretario de Cultura y Víctor Alejandro Ruiz, director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, todos ellos personajes clave en las actividades de 2022, Citlalli Xochitiotzin recalcó que la visión de difusión del muralista estaba unida a su conceptualización de la proyección de su estética.

Dicha visión, continuó, le hizo dar importancia al mural del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, a su discurso histórico y a su análisis de los conceptos simbólicos, históricos y anecdóticos que construyó como un discurso para proyectar su obra.

Expuso que en vida, cuando vio la posibilidad de instaurar su fundación, Hernández Xochitiotzin tomó en cuenta el deterioro de uno de sus murales y las dificultades que había para lograr su restauración. “Ante esos desafíos emocionales y técnicos decidió que no podía quedar suelta su obra, y nada hay de casualidad pues se acercó un empresario de Estados Unidos que ofreció la compra de los derechos de su obra del Palacio de Gobierno, a lo que él dijo que no porque tenía muy claro cuál era la función de su material”.

La también residente en programas artísticos de México y otros países continuó que ante ese panorama, lo que hizo su padre fue compartir con ella, la tercera de sus 10 hijos, esa inquietud. “Se acercó a mí y me comentó que quería proteger el mural”, le dijo. De inicio, ella se negó a tal petición porque sabía lo que significaba hacer el registro de obra de un personaje como él, una máquina de trabajo por sus dibujos, su trabajo de caballete, epistolar, de archivo y etnográfico.

“Le dije: vamos a trabajar primero la figura jurídica que te puede apoyar, así que buscamos amigos abogados y él empezó a trabajar con ellos, pero necesitaba de alguien que no tuviera una visión económica y me buscó a mí”.

Aun con reticencia, porque se sabía dueña de un propio camino profesional, la filósofa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y socióloga por la UNAM comenzó el trabajo con los abogados. “Le dije que sí a mi padre, pero que yo tenía mi camino y no quería estar de tiempo completo en el proyecto Xochitiotzin. Lo entendió, me dio ciertas tareas y recursos, cambiamos varias veces de despacho porque la constitutiva no quedaba como su visión lo requería. Así, los artículos, formas y redacción finales tienen que ver con su visión”.

De paso, Xochitiotzin Ortega señaló que cuando se padre comenzó a perder su capacidad de movilidad le insistió para que se trabajara más deprisa en el registro de su obra, de sus pinceladas, de su color, de sus coleccionistas, de su trabajo histórico y de sus fuentes, así como otros niveles.

“No es una anécdota lo que platico, es decir que la visión del maestro Xochitiotzin no tenía nada al azar”, afirmó la también fundadora del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

Expuso que con tres años de trabajo, Desiderio Hernández hizo la base de la fundación a partir de dos aspectos: un amor profundo y la lealtad de quienes trabajan en la fundación, de su trabajo de gabinete, de su registro jurídico y de asesoría con distintos gobiernos para proteger de manera técnica y práctica la obra de su papá.

“No ha sido caminar en aceite sino regresar a una postura de análisis de los valores del maestro sin que aplaste o castre la visión de quienes formamos parte la fundación. Es algo que también él quería. No dio la constitutiva a un personaje que administrara, sino a quien tiene una visión que él también quería. No sólo es la visión de la presidenta sino del decálogo que él estableció, que ha permitido tener una visión estratégica y una plataforma de solución de problemas”, sostuvo.

Como ejemplo, señaló que hace dos años recibieron la restauración de la obra que costó 30 años de trabajo, gracias a la insistencia de la fundación para integrar un consejo técnico especializado en la obra del pintor y con experiencia para hacer la experiencia física del muro.

“Es un producto de análisis y de constante sentarse a la mesa de negociación. En 18 años para encontrar productos de alta calidad como este libro, solamente se puede reflejar en un trabajo con proyección de detalles. La profesionalización del arte no es una improvisación sino de constancias y negociación ante personajes que no entienden la necesidad de la excelencia en la proyección cultural”.

Para cerrar, Citlalli Xochitiotzin dijo que ha escrito la biografía de Desiderio Hernández Xochitiotzin, no como su hija, sino desde la visión de un filosofa que analiza con agudeza los mundos profundos de un personaje que tuvo un lenguaje sencillo, un andar amistoso y, empático, pero que era un hombre genio.

“Todo lo que observamos de ese decálogo que leemos es una premonición, como si supiera que iba a pasar. Regresar a él nos da una presencia como una generación. Somos una fundación de tres generaciones, trabajamos la visión del maestro y los valores que nos dan una identidad y las coyunturas para un sector en el que se siembra la gran cultura. Esa proyección de trabajo en las garantías individuales, en los conflictos, en los pendientes, hacen que la fundación tenga una presencia un tanto adivinatoria, de profeta, de artista que permite un autor y una obra como la del maestro Desiderio”, concluyó.

En el libro Xochitiotzin: huellas de un centenario aparece el trabajo de Martín Pérez Centeno que pone a Desiderio como digno cronista de Tlaxcala; Olimpia Guevara con repatriación y exilio, sobre la correspondencia entre Miguel N. Lira y Desiderio Hernández; Felipe Galván con Desiderio: provocador creativo; y Víctor Ruíz, director de Arpa, sobre los murales del Palacio de gobierno de Tlaxcala.

Luego, el volumen ofrece un descanso visual a cargo del periodista cultural Carlos Maceda, quien propone un recorrido a la ciudad de Puebla a partir de la obra de Desiderio Hernández. Siguen los textos de Oralia Ramírez y Lucía Texis para resignificar la historia legada por Desiderio y su tlaxcaltequidad; Alma Martínez con la huella de tlaxcaltequidad de Xochitiotzin en Puebla; Jorge Zamora y Tanit Serrano sobre los vitrales de la parroquia de Ocotlán, un análisis iconográfico; Nuria Rangel, sobre la iconografía de los alimentos de Tlaxcala representados en la obra del muralista; y Juan Silva Mejía, quien cierra con un texto sobre cómo contar la historia tlaxcalteca.

El volumen editado por la UAP se puede descargar libremente en el sitio.

