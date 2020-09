Cita el Congreso a Claudia Rivera para que aclare supuestas anomalías en obras y adquisiciones públicas

La Comisión Inspectora del Congreso de Puebla llamó a comparecer a la presidente municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por una queja que llegó al Poder Legislativo donde se tacha de injustificado el proyecto de remodelación del Centro Histórico de 135 millones de pesos, porque una obra similar ejecutó la ex edil Blanca Alcalá Ruiz hace una década.

En la queja también se aluden notas periodísticas para señalar supuestas irregularidades en la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, en la contratación de un servicio de fletes en 2019, así como en la entrega de despensas, kids de higiene y ventiladores con motivo de la pandemia.

La comparecencia se convocó el 5 de octubre próximo a las 10 horas en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), con el voto a favor de los diputados de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), quienes reconocieron que no tienen en su poder pruebas firmes que soporten las anomalías señaladas.

(CAB) Biestro impulsa un juicio sumario: Oswaldo Jiménez

El diputado del PAN Oswaldo Jiménez López votó en abstención al acusar que el Congreso pretende iniciar un “juicio sumario” contra Rivera por instrucción del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, que se motiva en la pugna de ambos por la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla para la elección de 2021.

Además, acusó a la Comisión Inspectora de no ajustarse al procedimiento jurídicamente establecido, pues dijo que la comparecencia no se debió convocar ya que la ASE todavía no tiene conocimiento de la queja, por lo que se desconoce si existen motivos para abrir una investigación especial contra el ayuntamiento de Puebla.

En el mismo sentido votó el diputado del PRI Javier Casique Zárate, quien aclaró que las notas periodísticas no tienen carácter vinculante, es decir, que no son prueba firme de una irregularidad.

“No se están haciendo las cosas al revés, ni es un asunto político o tema político, simplemente, somos los representantes del pueblo, los representantes de los ciudadanos y es nuestro deber atender sus peticiones”, manifestó la presidente de la Comisión Inspectora y diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, ante los señalamientos.