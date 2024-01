CÍRCULO VICIOSO DEL DIABLO

Pasar de la sospecha a la confirmación en cualquier hecho de la vida humana es un éxito en la búsqueda de una explicación racional sobre fenómenos naturales o sociales que observamos para saber, a ciencia cierta, por qué las cosas son o suceden de un modo, y por qué no de otro. La sospecha como construcción teórica, encuentra su límite en la formulación de conjeturas que pueden elevarse hasta formar hipótesis de investigación; la confirmación, por el contrario, se basa en la existencia u ocurrencia de un hecho verificable, constatable en la realidad fáctica que se ajusta a los planteamientos de la hipótesis dándole certeza y veracidad hasta llegar a considerarse una verdad incontrovertible, una realidad. Durante mucho tiempo ha existido la sospecha de que la fortaleza de la economía de Estados Unidos (EU) se finca, fundamentalmente, en su industria armamentista. Las recientes declaraciones del presidente Joe Biden sobre las guerras en Ucrania y la franja de Gaza, confirman la sospecha y arrojan nuevos elementos de análisis sobre la economía de ese país y su papel determinante en el acontecer del mundo: <<Enviamos equipo a Ucrania que está en nuestros arsenales. Y cuando usamos el dinero aprobado por el Congreso, lo empleamos para reabastecer nuestras propias reservas, nuestros arsenales, con nuevo equipo. Equipo que defiende a Estados Unidos y está hecho en Estados Unidos>>.

En palabras de Biden, es el dinero de los contribuyentes –“usamos el dinero aprobado por el Congreso”- dinero público, dinero del Estado, el que los gobiernos de ese país utilizan para favorecer a una industria privada dedicada a la producción y sofisticación de armas que recargan un arsenal de Estado que suministra las armas que se emplean en los conflictos bélicos que amenazan la integridad de la población mundial: <<Que las guerras son buen negocio para las industrias militares (o como prefieren ser identificadas, industria de defensa) no es noticia. Las principales cinco contratistas militares del país –Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman– no existirían sin un flujo constante de financiamiento desde el Pentágono. Estas no son empresas capitalistas en el sentido tradicional, Lockheed Martin recibe 73 por ciento de sus ingresos de ventas a través de contratos con el gobierno de Estados Unidos>>. (William D. Hartung, investigador senior y especialista en el complejo industrial militar en el Instituto Quincy en Washington). (La Jornada, 07/12/2023, p. 27)

El fortalecimiento de la economía de EU a través de esta industria dedicada a la fabricación de armas con las que abastecen guerras en otros países, se efectúa “naturalizando” decisiones de Estado para ese fin: <<La Casa Blanca reconoció esta semana que 60 por ciento de toda la asistencia militar otorgada a Ucrania hasta la fecha se ha dedicado a fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos, o sea, las empresas que fabrican equipo bélico en este país. La nueva solicitud de asistencia militar de más de 100 mil millones de dólares adicionales para Ucrania e Israel solicitada por la Casa Blanca, incluye más de 50 mil millones en contratos militares estadunidenses, beneficiando a empresas en casi todos los 50 estados. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, explica que otorgar asistencia militar a Ucrania ha frenado el avance de Rusia en Ucrania, ayudado a Ucrania a lograr victorias militares significativas…y, al revitalizar nuestra propia base industrial de defensa, ha impulsado y ampliado líneas de producción y apoyado a empleos bien remunerados a través del país>>. (Ídem).

Este inextricable vínculo creado entre producción y venta de armas para la guerra y la economía de la población, como formación económico social, se genera por los beneficios económicos que las guerras proveen a EU. Según los expertos <<En momentos en los que ambos partidos principales están compitiendo para ganar votos de la clase trabajadora y para fortalecer la base manufacturera de Estados Unidos, nuestra asistencia a Ucrania está logrando justo eso, otorgar mayor infusión de efectivo a las fábricas a través del país en algo que beneficia directamente a los trabajadores estadunidenses; están creando empleos y oportunidades para proveedores locales, tiendas, restaurantes y otros negocios que apoyan las fábricas que producen las armas>>. (Marc Thiessen, columnista del Washington Post). (Ídem). Es decir, el capitalismo imperial está basado en la existencia de un círculo económico viciado que hace depender parte importante de la economía de la población, de la existencia de la industria armamentista en la totalidad del territorio de EU y, por ende, en la necesidad de sus gobiernos de generar, promover y atizar conflictos de guerra en cualquier parte del orbe cuya consecuencia es el exterminio de seres humanos. Un círculo vicioso del diablo.

En aras de mantenerse como primera economía y hegemonía de poder militar del mundo, no hay doctrina de derechos humanos, Estado de derecho, legalidad internacional o interna, ni noción humanitaria alguna que los detenga: <<El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó la facultad de autoridad de emergencia para permitir la venta de 14 mil proyectiles para tanques de guerra a Israel sin que se pusiera a revisión del Congreso, informó el Pentágono en un comunicado>>. (La Jornada, 10/12/2023, p. 16). <<Setenta por ciento de las armas que se utilizan en delitos violentos cometidos en México provienen de Estados Unidos, reconoció el embajador de ese país, Ken Salazar>>. (La Jornada, 05/12/2023, p. 7). <<El informe resaltó la crisis humanitaria en Gaza después de más de 10 semanas de bombardeos y combates incesantes. El hambre de la población ha eclipsado incluso las cuasihambrunas de Afganistán y Yemen en los últimos años, según las cifras del informe. La guerra también ha provocado el colapso del sistema de salud de Gaza. Apenas nueve de sus 36 instalaciones aún funcionan parcialmente y todas están en el sur, según la Organización Mundial de la Salud>>. (Sin posibilidad de tregua, Gaza muere de hambre (msn.com). <<El viernes, las fuerzas israelíes señalaron que estaban ampliando su ofensiva terrestre con una nueva incursión en el centro de Gaza, mientras se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote una resolución para aumentar la ayuda humanitaria con el fin de evitar la amenaza de hambruna>>. (Israel amplía el asalto a Gaza antes de la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU (msn.com). <<El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió una guerra santa de aniquilación contra el pueblo palestino en la bombardeada franja de Gaza>>. (La Jornada: Netanyahu llama a aniquilar a hombres, mujeres y lactantes).

Esta postura imperial belicista que sostiene la economía de EU, choca frontalmente con la estructura organizativa de los países del mundo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se define: <<Un lugar donde las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas>>. En efecto, en la Asamblea General del organismo ha sido posible llegar a encontrar “soluciones” a distintos problemas internacionales, que son “compartidas” por la casi totalidad de los representantes de las naciones del mundo, menos -como regla absoluta- por EU e Israel. Problemas añejos como el bloqueo económico a Cuba, y las actuales guerras en Ucrania y Gaza, aun cuando cuentan con decisiones favorables de la ONU para resolverse, la postura en contra de EU impide que la solución encontrada pueda ejecutarse, aunque los valores trascendentes consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (CNU) sean la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad.

¿Cuál es la razón de la ineficacia de la ONU en esos conflictos? Su propia estructura organizativa, al establecer en el organigrama como segundo órgano en importancia al Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad principal es mantener la paz y seguridad internacionales; y ordenar que todos los Estados Miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. (Órganos principales | Naciones Unidas). Aunque cuenta con 15 miembros (5 permanentes y 10 no permanentes) y cada uno tiene un voto, los cinco permanentes cuentan con poder de veto contra cualquier resolución, y EU es uno de esos miembros permanentes. Significativamente, el asiento de la sede oficial de la ONU está en Nueva York. Paradójicamente, la ONU y su órgano encargado de trabajar por la paz en el mundo, despachan desde territorio del país que más promueve las guerras y otros conflictos bélicos en el mundo contando, además, con el poder para vetar las resoluciones de la organización que se encaminen a lograr la paz. Sólo en este contexto puede comprenderse el inmenso valor político del pacifismo frente a la violencia de las armas.

Y, frente a todo tipo de violencia, cuando reflexionemos en consciencia qué tipo de sociedad queremos construir. En México, el planteamiento pacifista de “Abrazos, no balazos” tiene que verse como lo que es: una postura de Estado frente a la violencia de las armas, y no simplistamente cual si sugiriese una técnica de confrontación con la delincuencia organizada. Sólo la miseria moral extiende los conflictos bélicos.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 08 de enero de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

CÍRCULO VICIOSO DEL DIABLO