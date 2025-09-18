Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasPolítica

Proponen en el Congreso limitar horarios para transporte de residuos peligrosos en Puebla

Pipas estacionadas en zonas urbanas de Puebla, cuya circulación será regulada por nueva ley.
Pipas estacionadas en zonas urbanas de Puebla, cuya circulación será regulada por nueva ley. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Graciela Palomares Ramírez, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Puebla, con el objetivo de establecer horarios definidos para la circulación de vehículos que transporten sustancias y residuos peligrosos, sustentados en estudios técnicos de riesgo realizados en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública. La propuesta surge como respuesta a la reciente explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa, Ciudad de México, que ha dejado hasta ahora 21 personas fallecidas y más de 35 heridas.

Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso local, Palomares Ramírez explicó que el propósito es imponer controles y mecanismos de verificación para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad vial, al tiempo que se otorga certidumbre operativa tanto a las autoridades como a los transportistas, siempre con la premisa de salvaguardar la vida de la población.

De acuerdo con la legisladora, la enmienda plantea que los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo puedan circular en horarios fijados por la secretaría correspondiente, respaldados en estudios técnicos y bajo la supervisión de Protección Civil y Seguridad Pública. Palomares señaló que la falta de controles suficientes, evidenciada por la tragedia en la capital del país, implica la necesidad urgente de medidas preventivas en Puebla.

Por separado, la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, recalcó la relevancia de la propuesta y anticipó que podría aprobarse durante el actual periodo ordinario de sesiones. Detalló que la iniciativa será revisada con rigor jurídico y está previsto que se abra la discusión parlamentaria para incorporar aportaciones que refuercen la protección ciudadana.

“Analizaremos la propuesta con la perspectiva de velar por la seguridad de los ciudadanos. Estoy segura de que la diputada Palomares estará abierta al diálogo sobre el tema. Hay tiempo suficiente en este periodo legislativo para la revisión y posible aprobación de la iniciativa”, subrayó García Chávez.

La reforma, que busca fortalecer la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas y prevenir tragedias similares a la ocurrida en la Ciudad de México, será discutida en comisiones y podría concluir su trámite en los próximos meses, de prosperar el consenso entre los grupos parlamentarios.

Temas

Más noticias

Nacional

UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas

La Jornada -
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas y sujetos señalados por la Oficina de Control...
Internacional

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Jornada -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El Amparo muestra la consistencia y calidad de la arquitectura contemporánea de México

Paula Carrizosa -
Con la advertencia de que si bien es una exposición "basta y sistemática y al mismo tiempo necesariamente incompleta", el Museo Amparo recibe en...

Vuelca pipa cargada de gas y cierran carretera federal Teziutlán-Nautla

Martín Hernández Alcántara -
La carretera federal Teziutlán-Nautla fue cerrada a la altura del punto conocido como "El Reparo" por la volcadura de una pipa de la empresa Global Gas 3...
00:01:50

Detectan de 3 a 4 socavones en las calles del municipio de Puebla, cada semana; la Romero Vargas y Caleras, las zonas más afectadas

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla detecta entre 3 y 4 socavones cada semana causados por las lluvias; las zonas más afectadas son las juntas auxiliares...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025