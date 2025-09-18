Proponen en el Congreso limitar horarios para transporte de residuos peligrosos en Puebla

Graciela Palomares Ramírez, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Puebla, con el objetivo de establecer horarios definidos para la circulación de vehículos que transporten sustancias y residuos peligrosos, sustentados en estudios técnicos de riesgo realizados en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública. La propuesta surge como respuesta a la reciente explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa, Ciudad de México, que ha dejado hasta ahora 21 personas fallecidas y más de 35 heridas.

Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso local, Palomares Ramírez explicó que el propósito es imponer controles y mecanismos de verificación para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad vial, al tiempo que se otorga certidumbre operativa tanto a las autoridades como a los transportistas, siempre con la premisa de salvaguardar la vida de la población.

De acuerdo con la legisladora, la enmienda plantea que los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo puedan circular en horarios fijados por la secretaría correspondiente, respaldados en estudios técnicos y bajo la supervisión de Protección Civil y Seguridad Pública. Palomares señaló que la falta de controles suficientes, evidenciada por la tragedia en la capital del país, implica la necesidad urgente de medidas preventivas en Puebla.

Por separado, la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, recalcó la relevancia de la propuesta y anticipó que podría aprobarse durante el actual periodo ordinario de sesiones. Detalló que la iniciativa será revisada con rigor jurídico y está previsto que se abra la discusión parlamentaria para incorporar aportaciones que refuercen la protección ciudadana.

“Analizaremos la propuesta con la perspectiva de velar por la seguridad de los ciudadanos. Estoy segura de que la diputada Palomares estará abierta al diálogo sobre el tema. Hay tiempo suficiente en este periodo legislativo para la revisión y posible aprobación de la iniciativa”, subrayó García Chávez.

La reforma, que busca fortalecer la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas y prevenir tragedias similares a la ocurrida en la Ciudad de México, será discutida en comisiones y podría concluir su trámite en los próximos meses, de prosperar el consenso entre los grupos parlamentarios.