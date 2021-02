Cinemex cerrará salas en Puebla por al menos tres meses

Por lo menos tres meses cerrarán las salas de Cinemex en el estado de Puebla, los trabajadores, desde el viernes pasado, fueron notificados de dicha determinación.

Aunque la empresa no lo ha hecho oficial en su página de internet ni en sus cuentas en redes sociales, algunos empleados indicaron –de manera anónima- que la decisión se toma porque, debido a la epidemia de Covid-19, no llegarán estrenos de películas.

Pero también la decisión tiene como origen a la escasa llegada de asistentes, por lo que no es conveniente mantenerlos abiertos.

Cabe precisar que los cines estuvieron cerrados en esta entidad desde el pasado 28 de diciembre y hasta el 26 de enero, por estar considerados dentro de las actividades no esenciales; ahora pueden operar con un máximo de 20 por ciento de aforo.

Se presume que a partir de esta semana dejarán de proyectarse filmes en las salas que Cinemex tiene en Amalucan, Las Torres, junto a Soriana del Parque, Explanada Puebla, Galerías Serdán, Plaza Dorada, Paseo de San Francisco, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, Triángulo de las Ánimas, Sonata, Solesta y San Manuel.

En el sitio web de la empresa todavía es posible comprar boletos, pero solo para el 8 de febrero, el calendario para seleccionar el día de función no muestra otros días disponibles.

Arturo Tay Rodríguez, presidente de la Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), no fijó postura al respecto.

Sin embargo, en declaraciones previas estimó que en los 35 complejos ubicados en Puebla se generan mil 500 empleos directos, lo que equivale a un promedio de 43 puestos de trabajo por cada uno de los espacios.

Es decir que con el cierre temporal de los 12 complejos de Cinemex aproximadamente 516 personas quedarían sin ingresos.

Los trabajadores indicaron que no se les despidió, pero sí se les especificó que durante el tiempo en que no haya proyección de películas, no se les pagará su salario.

A algunos de ellos les indicaron que es probable que la reapertura de las salas sea hasta noviembre del presente año.

Por su parte, Andrés de la Luz Espinoza, presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), donde están instalados gran parte de los complejos de Cinemex, indicó que hasta el momento la compañía no les ha notificado oficialmente del cierre.

“Al parecer (cerrarán), todavía no tengo nada confirmado, hay que esperar lo que determine Cinemex, todavía tenemos como tal nada, es un tema que ha circulado en algunas emisoras”, comentó.