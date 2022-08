Puebla a través de la Cinemateca Luis Buñuel será sede alterna del festival Macabro

Puebla a través de la Cinemateca Luis Buñuel será una de las sedes alternas a nivel nacional de la edición 21 de Macabro, festival internacional de cine de horror de la Ciudad de México, que estará cargado de las películas más propositivas y arriesgadas del género de horror, terror y fantasía.

Una selección de ocho filmes, del total de 109 películas, 54 largometrajes y 55 cortometrajes que conforman la presente edición, serán programados en la cinemateca ubicada al interior de Casa de Cultura de Puebla, del 24 al 27 de agosto próximos, a las 17 y 19 horas.

Las historias a proyectar, que de otra forma sería imposible que llegaran al público, serán El último zombie y Lo inevitable, para el miércoles 24 de agosto; Macabro Coven vol. II y The Family, para el jueves 25; Lo más Macabro de Caostica Vol. 7 y Hotel Poseidon, programadas para el viernes 26; y, por último, Follow the Dead y As Almas que Dançam no Escuro, para el sábado 27.

La entrada a todas las proyecciones de la Cinemateca Luis Buñuel -5 Oriente número 5, Centro Histórico-, será gratuita. Para más información, los interesados pueden consultar las páginas de Facebook: Secretaría de Cultura Puebla y Cinemateca Luis Buñuel Puebla.

Destaca que la vigésimo primera edición del festival Macabro reunirá historias de horror, ciencia ficción, fantasía oscura y thriller provenientes de países como México, Brasil, Guatemala, Argentina, Reino Unido, España, Francia, Canadá, Irlanda y Estados Unidos, presentados en distintos espacios de la Ciudad de México y Puebla como única sede en el interior del país.

Este año, en su vigésima primera edición, el festival tiene tres secciones competitivas: Largometraje Internacional de Horror, Largometraje Iberoamericano de Horror y Largometraje Sci-Fi, Dark Fantasy y Thriller.

Asimismo, tendrá cinco secciones fuera de competencia: Macabro clásico: Distopías del 2022, México Macabro: El endemoniado mundo de Enrique Rocha, Jordan Peele revisitado, Lo más macabro de Caostica Vol. 7 y Macabro Docs.

Dentro de las competencias oficiales destaca la presencia de tres películas mexicanas: Guardado, Hermano, de Jorge Ivan Sanders, que competirá en Largometraje Iberoamericano de Horror; Putrefixión. Un video de Nina Temich, de David Torres Labansat, y La lotería, de Vadir Sottelo, que forman parte de la competencia Largometraje Sci-Fi, Dark Fantasy y Thriller.

La inauguración del festival será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 17 de agosto donde se proyectará El año de la plaga, protagonizada por Iván Massagué y Ana Serradilla.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de México el 27 de agosto donde se proyectará El año de la peste, de Felipe Cazals.

El festival incluirá El endemoniado mundo de Enrique Rocha, un homenaje al actor mexicano con la proyección de La endemoniada, Muñeca reina, Satanás de todos los horrores y Satánico Pandemónium.

Otro de los focos del festival será la retrospectiva dedicada a Jordan Peele, director estadounidense que con apenas tres películas en su filmografía ya es considerado uno de los mejores realizadores del género de terror y horror.

Del realizador, Macabro presentará Nope, la historia de dos cuidadores de un rancho de caballos ubicado en California, en el que se cruzan con una fuerza misteriosa que afecta el comportamiento humano y animal.

Además de las sedes alternas y estudiantiles, Macabro tendrá sedes digitales que serán FilminLatino y Plataforma Cine, además de televisión abierta a través de Canal 22. a