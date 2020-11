En el cine, la figura de la mujer en la Revolución fue idealizada, sostuvo investigadora

En un primer momento, sostuvo la historiadora Evelia Reyes Díaz, el cine tuvo que mostrar la revolución idílica, para luego hablar sobre lo más trágico de ella. Ambos territorios, fueron idealizados. Para los espectadores, la Revolución Mexicana no fue un hecho que tuvo que ver con la historia sino con lo que se vio en las pantallas: primero la imagen de María Félix y luego la de Silvia Pinal, en Enamorada y en La soldadera, e incluso en el montaje documental Memorias de un mexicano.

“Lo que nosotros convertimos en memoria fue esta idealización de la mujer revolucionaria a excepción de los últimos 30 años, donde ya hay estudios de la mujer y su papel en el movimiento”, dijo la investigadora.

Al participar en el cuarto Simposio Génesis y Desarrollo de la Revolución Mexicana que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Regional de Puebla, la profesora de la Universidad de la Comunicación y Facultad de Cine habló alrededor del papel de la mujer en la revolución, de las soldaderas, del cine y la representación que hizo de las mujeres participantes de la lucha y particularmente de los filmes Enamorada (1946) y La Soldadera (1966).

En la conferencia virtual Enamoradas de armas tomar: las soldaderas y su representación cinematográfica en la Época de Oro del cine mexicano, la historiadora Evelia Reyes refirió que en 1910 México vivía un periodo en donde los grupos femeninos estaban tratándose de integrar activamente en la sociedad, sobre todo las clases medias como consta en estudios e investigaciones. Detalló que en el caso de las clases populares ha sido difícil identificar su participación pues no aparecen en los renglones historiográficos.

Indicó que pese a ser una sociedad conservadora, mujeres de clase altas y medias buscaron participar en la revolución, movimiento que permitió al facilitar un rompimiento en el hogar y lo privado, para hacer abierta su participación en lo público. “Para muchas autoras las mujeres abren puertas en el periodo revolucionario con un rompimiento social”, aseveró la investigadora.

Mencionó que con la Revolución Mexicana vino también una revolución en las relaciones, y por tanto, el papel de las mujeres en el movimiento puede considerarse desde dos lugares de manera generalizada: desde las mujeres sufragistas e intelectuales, como Hermila Galindo, amiga cercana de Venustiano Carranza, o Dolores Jiménez y Muro, profesora rural amiga de Emiliano Zapata o las hermanas Serdán, Natalia y Carmen, cercanas a Francisco I. Madero, y las soldaderas, que fueron participantes en el campo de batalla, provenientes de las clases bajas y romantizadas por el cine.

“La mayoría de las soldaderas o adelitas eran de clases bajas. Casi todas entraron a los ejércitos a partir de las necesidades que tenían y movidas por dos razones: porque su esposo se incluía en el movimiento revolucionario, o porque fueron tomadas y llevadas en la bola, obligadas a participar. No obstante, otras sí quisieron participar en el movimiento convencidas de la lucha”.

Sostuvo que en algunos casos –como en las tropas de Carranza- no era bien vista la presencia de las mujeres porque “distraía” a los hombres, no así de quienes eran enfermeras. En los ejércitos del norte y del sur –de Villa y Zapata, respectivamente- la presencia era constante, no sólo en el rol tradicional femenino, sino con altos puestos militares. De ahí, surgieron corridos como la Adelita o la Valentina, que cuentan la participación militar de las mujeres.

La autora del libro Ciudad, lugares, gente, cine. La apropiación del espectáculo cinematográfico en la ciudad de Aguascalientes 1897-1933 destacó figuras como la de Juana Gallo en el norte y Amalio Robles en el sur, quien iba vestida como varón, mismas que incluso al término de la revuelta serían reconocidas como “veteranas” de la Revolución Mexicana.

En la mayoría de los ejércitos –continuó- las mujeres fueron partícipes de la batalla, sin embargo, estaban en las sombras pues su función era el cuidado de los hombres y la cocina, acciones que se consideraban eran “de su género”. En los ejércitos del Sur, la mujer entraba a batalla y, entre más masculina se mostraba, más respeto tenía entre la tropa. “Lo que era femenino era cuidar y atender, lo masculino era tomar las armas e ir al campo de batalla”.

Reyes Díaz agregó que mientras participaban en el ejército, las mujeres eran las concubinas de los soldados; no obstante, al perder a su pareja, podrían escoger a su nuevo compañero, algo que significó un cambio de paradigma sobre la forma en que se podían relacionar con el otro: por primera vez decidían quién debía ser su pareja.

Al abordar el tema del cine y la representación de las mujeres en él, la historiadora por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con máster en la Universidad Autónoma de Guadalajara refirió que el séptimo arte sí tomó en cuenta la presencia de la mujer en la revuelta, algo que no ocurrió en otras disciplinas.

Particularmente, la historiadora Evelia Reyes centró su mirada en los filmes Enamorada y La Soldadera, ambos contenidos en la llamada Época de oro del cine mexicano que tratan el mismo tema: las soldaderas, una dedicada a romantizar la revolución y otra que la violenta.

Dijo que Enamorada, de Emilio “el Indio” Fernández, idealiza a la Revolución. En ella, un general que encarna al movimiento enamora a una mujer de clase alta. “Es un corporatización de la identidad nacional”, afirmó. La Soldadera de José Bolaño, en cambio, es una historia trágica que no tiene que ver con la historia romantizada de los años previos, sino un espacio donde la mujer es violentada y llevada a los campos de batalla, que entra a ellos para salvarse a ella y a su hijo. En el filme se muestra la angustia del protagonista, con ambientes desérticos y diálogos contados, que dan como resultado una idealización de lo negativo de la revolución.