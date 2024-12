CINE: LO MEJOR DEL 2024 (III y último)

La presente columna concluye el balance anual de lo mejor que pude ver durante este 2024, tanto en plataformas como en salas de exhibición. 15 films en total. Aquí los últimos 4…

La zona de interés, de Jonathan Glazer. Es 1943 en Auschwitz; en una mansión justo al lado del campo de concentración, Rudolf Höss vive con su familia. Mientras él comanda el enorme complejo, la mujer y los hijos disfrutan de su idílico paraíso. Desde ninguno de sus placeres cotidianos conceden atención a los sonidos, las amenazas, los tiros, los lamentos, que trepan sobre la barda hasta sus oídos. Y aun menos se cuestionan sobre el humo obscuro, oloroso, que puede verse, resultado del ruido de máquinas. Que su jardín luzca y que no trasladen a Höss a otro sitio, son sus únicas preocupaciones. Film helado, contundente, espeluznante (lo parezca o no), sobre el máximo horror concebible: la apática, indiferente, banalización de lo inhumano. Su ya enorme valor irá creciendo con el tiempo.

Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. En Michoacán, Sujo queda huérfano a los 4 años, tras del asesinato —“por traición”— de su padre sicario Josué “el 8”, a manos de uno de los cárteles de la zona. La férrea protección de una tía bruja le salva la vida, pero no evita que, ya adolescente, Sujo también inicie actividades relacionadas con la droga. Temiendo que por igual termine muerto, la tía lo hace huir a la ciudad de México, con la esperanza de que ahí encuentre una existencia que le permita escapar a la herencia de violencia y tragedia que lleva encima, así como reencontrarse y valorarse a la luz de posibilidades totalmente distintas. Cinta que –por sus rasgos– admite varios adjetivos: contenida, poética, fantasmal, socialmente sensible; también, desdramatizada (esto visto como un acierto). Todo ello, en apariencia contrario a lo que cabría esperar de un discurso sobre el yugo de los cárteles en México y su efecto sobre las familias. Ostenta imágenes memorables, así como un final resonante que, aunque no “cierra” a cabalidad, sí rubrica el aura poético, digamos, de este importante film.

Pequeñas cartas indiscretas, de Thea Sharrock. En los 20s del siglo pasado, en un pequeño pueblo inglés, una recatada solterona recibe una veintena de cartas ofensivas, anónimas todas. Sin evidencias, ella y su familia culpan a su vecina Rose, una joven viuda malhablada y poco decorosa, a quien arresta la policía. Ante la falta de pruebas, una policía y otras mujeres del pueblo se dan a la tarea de descubrir la verdad, para defenderla. Eso sí: semanas después las cartas reaparecen, esta vez dirigidas a otros residentes de la localidad, con lo que el affaire se torna mayúsculo escándalo nacional. Una muy disfrutable comedia, que construye su universo a partir de contrastes diametrales, insertos en el picaresco conservadurismo de una pequeña comunidad poco acostumbrada a sobresaltos sociales. El humor permea no sólo al centro de los eventos, sino también en su periferia; v.g. en los insultos de cada carta, cómicos más que crudos.

Un trabajo en serio, de Thomas Lilti. A una secundaria pública de París llega, como profesor sustituto, Benjamín, joven adulto necesitado de dinero. Sin experiencia docente previa –ni demasiadas ganas o expectativas– poco a poco irá descubriendo las aristas más y menos gratas de la profesión, bien recibido por una fauna de colegas que, como todos, cursan sus propias encrucijadas. Ya inserto en ese nuevo ambiente, el día a día le dejará claro que dar clases es, en efecto, un trabajo en serio. Film que tiene por mayor mérito su aterrizado acercamiento al tema. Resulta una mirada certera, afectuosa, desdramatizada, entrañable, sin aspavientos mayores, a esos héroes imperfectos a quienes encomiendan formar —gulp— “al futuro del mundo”: jovencitos no siempre interesados, de padres no siempre receptivos, entre supervisores (burócratas) que piensan que tus clases “son aburridas”. En fin, los encuentros y desencuentros de ser teacher.