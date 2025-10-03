Cine festivalero en Buenos Aires

Cuando estas líneas se lean, yo estaré en Argentina, con el favor de Dios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) me ha invitado a ser parte del Jurado de su Festival Internacional de Cine 2025, que corre del 1 al 9 de octubre (será mi segunda “experiencia argentina” de este año, puesto que el pasado junio impartí el Seminario de Cine Mexicano, para la Maestría en Cines de América del Sur, de la Universidad Nacional de las Artes). En dicho Jurado trabajaremos cinco personas. Mis cuatro fantásticos colegas son…
Anabella SPEZIALE. Doctora en Diseño por la UBA y Master en Artes de Comunicación y Medios de la Universidad de Londres; Coordinadora Académica de la carrera de Imagen y Sonido de la UBA; becaria del Fondo Nacional de las Artes. Alejandro GOIC. Dramaturgo, director y actor; Agregado Cultural de Chile en Argentina; Premio Altazor al mejor guion de TV (Los ochenta) en 2009 y 2010, y al mejor actor de televisión en 2011; se le distinguió en el Festival de Cine de Punta del Este 2014. Leticia CRISTI. Productora Ejecutiva de Relatos salvajes (2014), El clan (2015), El Pepe: una vida suprema y La odisea de los giles (2019), entre otras, con reconocidos directores argentinos y del exterior; recientemente participó en la serie El Eternauta. Ariel WINOGRAD. director y escritor cinematográfico; entre sus films están Mamá se fue de viaje (2017), El robo del siglo (2020) y El gerente (2022), galardonado en el certamen Cannes Lions de creatividad; en México filmó Tod@s caen (2019), ¿Y cómo es él? (2020) y Una pequeña confusión (2024).
Y bien, ¿qué títulos debemos ver y valorar? Los doce siguientes: Las corrientes (2025; drama; Argentina-Suiza), de Milagros Mumenthaler; El diablo fuma (2025; comedia-drama; México), de Ernesto Martínez Bucio; Red path (2024; drama; Túnez-Francia), de Lotfi Achour; Trabajo para César (2025; drama; Argentina), de Braian Brown; Historias del buen valle (2025; documental; España), de José Luis Guerin; Canción para Valentina (2025; documental; Argentina), de Valentina Riedel; Fuck the polis (2025; drama; Portugal), de Rita Azevedo Gomes; Play (2025; comedia; India), de Gaurav Gokhale; Patio de chacales (2024; thriller-horror; Chile), de Diego Figueroa; Blum (2024; documental; Bosnia-Herzegovina), de Jasmila Zbanic; No dogs allowed (2024; drama; Alemania), de Steve Bache, y Niñxs (2025; documental; México-Alemania), de Kani Lapuerta. Es así que -independiente del aporte de más países coproductores- los cines representados en el Festival de la UBA son los de Alemania, Argentina, Bosnia-Herzegovina, Chile, España, India, México, Portugal y Túnez.
