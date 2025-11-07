Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasCultura

Cine, conciertos, música y baile folklóricos habitarán Casa de Cultura y San Roque

Paula Carrizosa

En Casa de Cultura y en el Centro Cultural San Roque, así como en otros espacios de la capital, la Secretaría de Arte y Cultura programó diversas actividades gratuitas y abiertas al público que van del cine, a la música y baile folklóricos, venta de artesanías y conciertos.

En la Casa de la Cultura, en la Cinemateca Luis Buñuel continuará el ciclo México Macabro este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. El primer día, con la proyección de Pastorela (Dir. Emilio Portes, 2011) y 1973 (Dir. Antonino Isordia Liamazares, 2005) las 17 y 19 horas, respectivamente.

Para el sábado se exhibirán Belzebuth (Dir. Emilio Portes, 2019) a las 17 horas, y Muertamorfosis (Dir. Lex Ortega, 2025) a las 19 horas.

En la misma sede, este viernes 7 a las siete de la noche abrirá a exposición colectiva De la vida a la muerte en la Galería Universo 37, que abrirá en la sala Juan Cordero.

Igualmente, el sábado 8 se llevará a cabo la quinta edición del Festival de día de muertos R’epo Nge Yedü, con la participación del Grupo Folclórico Soles de Puebla, el Ballet Folclórico Tlatoani, el Ballet Folclórico Mitotiani Yolotli, la Compañía Infantil y Juvenil C’ACATL y la Asociación Juvenil Sueños de Comedia, a partir de las 13:30 horas en el patio central.

El domingo 9, la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), dirigida por Rubén Tochihuitl Pérez, ofrecerá el Concierto Dominical a las 12 horas, seguido de la Banda Sinfónica del CECAMBA, bajo la dirección de Liliana Mejía Velázquez y Antonio de la Rosa, a las 13:30 horas.

En el Centro Cultural San Roque, se presentará la exposición de arte “La tertulia” de Bruno Ruiz Reyna, el viernes 7 a las 19 horas, en los pasillos del segundo piso.

Por otro lado, la Feria de Pertenencias Poblanas reunirá a artesanas y artesanos de distintos municipios el viernes 7 y domingo 9, de 10 a 17 horas, en el Jardín del Carmen y la Plaza de la Democracia, respectivamente.

Asimismo, el viernes 7 a las 17 horas se presentará la exposición fotográfica Día de muertos en Puebla: tradición, color y vida del fotógrafo Andrés Lobato, acompañada por el violinista Julio Flores, en los Lavaderos de Almoloya.

Finalmente, la Banda Sinfónica del CECAMBA, dirigida por Liliana Mejía Velázquez, se presentará el viernes 7 a las 16 horas en la Explanada Municipal de Tlayacapan, Morelos, como parte del Festival de la Música y el Barro.

Para más información, se puede consultar el sitio web https://sayc.puebla.gob.mx

