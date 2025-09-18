Jueves, septiembre 18, 2025
Cine Tomasehual Tachialis, proyecto para contar desde la Sierra Norte de Puebla

Colectivo Yolkuali desarrolla cine comunitario en lengua náhuatl desde la Sierra Norte de Puebla para revitalizar cultura masehual.
Paula Carrizosa

Para el Colectivo Yolkuali Comunicación asentado en Yohualichan el cine puede ser una herramienta de memoria, resistencia y revitalización cultural. Bajo esta idea desarrolla el proyecto Cine Tomasehual Tachialis, voces nahuas para decir Cine nuestra mirada masehual.

“Queremos construir material audiovisual desde nuestra mirada y revitalizar la lengua náhuatl y los saberes que se pierden con el tiempo”, explica el cineasta Iván Zamora Méndez, integrante del colectivo que se conforma por cinco jóvenes de la Sierra Norte de Puebla –cuatro de origen masehual y uno totonaco– con perfiles de cine documental, antropología visual, gestión cultural, traducción y periodismo.

Zamora señala que la idea surgió para contar historias propias en lenguas originarias. “Hacer audiovisual desde la comunidad significa dar voz a nuestra cosmovisión. No queremos que otros vengan a extraer relatos; buscamos generar desde adentro y regresar siempre a la gente lo que nos comparte”.

En el marco de Cine Tomasehual Tachialis, que en 2024 obtuvo el Estímulo para la Formación Audiovisual Independiente (EFAI) del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el colectivo realizó la serie Voces de Yohualichan que se conforma por seis videos que retratan aspectos de la vida comunitaria: la siembra, los bordados, la historia local, la fundación de las escuelas y la importancia del maíz. 

De acuerdo con el promotor, la serie se presentó en radios comunitarias y fiestas locales. “La gente quedó muy contenta y nos animó a trabajar en proyectos que rescaten la vida cotidiana y los saberes de la comunidad”.

El cineasta subraya que el eje central es la revitalización lingüística y la dignidad en la participación comunitaria. “Nuestra fortaleza es que los productos se hacen desde la lengua náhuatl y la cosmovisión masehual. Publicarlos en nuestra lengua es una forma de resistencia cultural y de orgullo por lo que somos. Para nosotros es fundamental retribuir a quienes comparten sus conocimientos, porque cada testimonio es valioso. El cine que hacemos no extrae, sino que devuelve”.

La serie Voces de Yohualichan fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine Tierra (FICC Terra), el cual se lleva a cabo del 8 de septiembre al 11 de noviembre en Veracruz, abriendo con ello nuevas rutas de exhibición. A la par, los próximos meses, los cortometrajes estarán disponibles en el canal digital de Yolkuali Comunicación. 

En ese sentido, Zamora enfatiza que lo esencial es la vinculación con la comunidad. “Lo que buscamos es que los jóvenes se interesen, que vean que desde el audiovisual también se puede trabajar en y para la comunidad. El camino es seguir contando nuestras historias, desde nuestra mirada y en nuestra lengua”.

Así, durante el presente año, el colectivo trabaja en expandir la experiencia a otras comunidades de la Sierra Norte de Puebla y explorar también la lengua totonaca. El creador puntualiza que el proyecto Cine Tomasehual Tachialis forma parte de un movimiento creciente de creación audiovisual comunitaria en México. Con cada video, taller y proyección, dice, Yolkuali Comunicación invita a mirar la Sierra Norte de Puebla desde adentro, a través de los ojos y las voces de quienes la habitan.

Para conocer más detalles sobre el proyecto se puede consultar Facebook como Ivan Zamora e Instagram como @yolkualicomunicacion

