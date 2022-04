CINE-CÁPSULAS POST-CACHETAZO

Después del “cachetazo Will Smith” –el tipo ya renunció a la Academia– uno más bien quiere hablar de otras cosas. Ya me referí a los resultados del Oscar, y también, me parece, a las principales películas involucradas, como CODA, Belfast y El poder del perro. Así pues, hagamos hoy un ejercicio de cápsulas: asuntos relativos al cine, sueltos, variados, en pocas líneas. Veamos qué resulta…

1) Checando documentos, me encuentro estos cinco títulos “al español”: Un amor a segunda vista, Un amor equivocado, Un amor inquebrantable, Un amor inseparable y Un amor memorable. ¿Es en serio? Así, son pocas –o nulas– las posibilidades de recordar con certeza de qué película se trata, en cada caso. Aquí los respectivos títulos originales, por ayudar en algo: Mon inconnue (con Francois Civil), Love and other impossible pursuits (con Natalie Portman), Breakthrough (con Chrissy Metz), The big sick (con Kumail Nanjiani y Zoe Kazan) y Supernova (con Stanley Tucci y Colin Firth).

2) La televisión recién pasó Danny Collins, actuada por Al Pacino, sobre un rockero añoso y decadente que descubre que John Lennon itself le escribió una carta 40 años atrás. De botepronto, ¿qué otras películas recordables han llevado por título el nombre y apellido del protagonista? Entre otras, las 15 siguientes: Forrest Gump, Michael Collins, Erin Brockovich, John Wick, Jack Reacher, Jackie Brown, Mary Poppins, Rocky Balboa, Sherlock Holmes, John Carter, Annie Hall, Otilia Rauda, Dick Tracy, Jerry Maguire y Richard Jewell.

3) Ahora mismo está en cartelera Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que a través de su argumento ventila los temas de la fama y los egos mayúsculos, de las envidias y rivalidades consecuentes, de la artificiosa “relevancia” de los premios mediáticos, y hasta del deterioro de la salud mental, fruto de las demandantes presiones de la sensibilidad creativa. ¿En qué ámbitos? En los del show business y el cine, centralmente. ¿Sorpresa? Nah; un día de trabajo más en la oficina.

4) Otra cinta que en este momento exhibe en salas es la franco-canadiense La voz del amor (Aline), de Valerie Lemercier, sobre la trayectoria de una joven cantante de voz extraordinaria. Pero lo que hace más relevante este argumento es que está inspirado (con algunas libertades) en la vida de Celine Dion, si bien “extraoficialmente”; es decir, de manera no explícita, al llamarse Aline Dieu la protagonista. Por cierto, es la propia directora Lemercier quien encarna el rol de Aline.

5) Para quienes no conocen la película hispano-chilena Una mujer fantástica (2017), del director chileno Sebastián Lelio, una buena noticia: es uno de los estrenos de abril en Netflix. En 2018 obtuvo el Oscar a film en lengua extranjera, con su historia sobre Marina (Daniela Vega), cantante transgénero a quien la muerte de su novio, un respetado empresario ya mayor, bruscamente le cambia la vida. Ya sin su apoyo, el entorno ve todo cuanto rodea a Marina como cuestionable, incluso restándole derechos. Una cinta valiosa.

6) Llama la atención que CODA, reconocida por el Oscar como mejor película, sólo tenga un horario en las (pocas) salas en que exhibe. Así, queda el mensaje de que “boletos son amores” y no los premios necesariamente. ¿Qué films copan entonces nuestras salas? No es sorpresa: Morbius (anunciada como “llega una nueva leyenda de Marvel”), Batman y la animación Los tipos malos. Volviendo a Morbius –que es el estreno– parece no estar gustando mucho al público, y a la crítica menos, que califica con apenas 36 (sobre 100) al film del nacido en Suecia, Daniel Espinosa. Pero los fans de Marvel –y de Jared Leto– son tozudos y bien podrían hacer la remontada, aun viniendo de tan atrás. Y más aún apoyados en una personalidad vampiresca, ¿o no?