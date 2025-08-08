Cinco personas de una familia logran huir de un secuestro por parte de un comando

Una familia integrada por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, logró escapar de un intento de secuestro por parte de un comando que los interceptó mientras circulaban por la autopista Puebla-Orizaba la noche del miércoles, con dirección al estado de Veracruz. Tras huir a pie hacia la zona montañosa, lograron llegar a la cabecera municipal de Atzitzintla, donde fueron asistidos por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, los integrantes de la familia lograron llegar a la presidencia municipal durante la madrugada de este jueves, tras huir por un cerro ubicado entre la comunidad de Magueyes, en el municipio de Maltrata, y Atzitzintla.

Las autoridades detallaron que, además del robo de su camioneta, los integrantes de la familia estuvieron en riesgo de ser privados de la libertad, ya que el comando utilizó un vehículo para cerrarles el paso con la intención de llevárselos. Sin embargo, las víctimas lograron escapar y ponerse a salvo tras abandonar la camioneta.

Puedes leer: SSP frustra secuestro en Bosques de San Sebastián; uno de los agresores muere al intentar huir

Por lo anterior, las cinco personas fueron trasladadas a un albergue del municipio, mientras se desplegaba un operativo de seguridad. Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar la camioneta que les había sido robada cuando la familia descendió del vehículo para huir.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Luego de huir a pie, la familia caminó por varias horas entre la zona montañosa que conecta Magueyes, Maltrata y Atzitzintla, hasta llegar durante la madrugada a la cabecera municipal, donde los agentes municipales los ubicaron.

El personal del ayuntamiento de Atzitzintla les brindó atención inmediata, proporcionándoles alimentos y refugio temporal, mientras agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal realizaban operativos de búsqueda en la región.

Gracias al patrullaje implementado, horas más tarde se localizó la camioneta robada en un tramo de la autopista Puebla-Orizaba, ya en territorio veracruzano. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Cabe destacar que Atzitzintla y la zona donde la familia sufrió el intento de secuestro se encuentra cerca del estado de Veracruz, donde recientemente autoridades ministeriales de dicha entidad han registrado un aumento de actos violentos vinculados a disputas con grupos del crimen organizado.

Tan solo en días recientes, murió la maestra Irma Hernández tras ser secuestrada por un grupo criminal en el municipio de Álamo, el pasado 17 de julio. Además, se registró un motín en el penal de Tuxpan que dejó siete muertos; se reportó un ataque con drones en Coxquihui y, antier, fueron hallados cuerpos desmembrados en la carretera Poza Rica–Cazones, a la altura del kilómetro 180, en el municipio de Papantla.

Consulta: Intentan robar un tráiler con patrulla falsa en la Puebla-Orizaba