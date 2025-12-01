Cinco empresas, lideradas por Doppelmayr, ganan licitación del Cablebús

La construcción del esperado Cablebús de Puebla ya tiene responsables. Un grupo de cinco empresas, encabezado por la firma especializada Doppelmayr México S.A. de C.V., resultó ganador de la licitación pública nacional (SPFA-OP-LPE-2025-165), según el fallo emitido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), dirigida por Josefina Morales Guerrero.

​El contrato fue adjudicado a una colaboración conjunta de las siguientes cinco firmas, que fueron las únicas en presentar propuestas técnicas y económicas tras la adquisición de las bases.

Se trata de Doppelmayr México S.A de C.V.; ​LAAI S.A de C.V; ​GURCEM S.A de C.V.; ​Impulsadora de Obra y Renta de Maquinaria Pesada S.A de C.V.; y ​FAVMA Construcción S.A de C.V.

​De las seis firmas que originalmente adquirieron las bases, solo la compañía Construcciones Garuda S.A de C.V quedó fuera del procedimiento por no presentar su documentación a tiempo.

​La empresa principal del consorcio es Doppelmayr México, filial del grupo austriaco-suizo Doppelmayr / Garaventa, líder mundial desde 1893 en sistemas de transporte por cable, con presencia en más de 96 países.

​La firma mexicana, fundada en 2005, ha evolucionado de enfocarse en proyectos turísticos a convertirse en un actor clave de la movilidad urbana masiva en el país.

Doppelmayr fue responsable de construir la Línea 1 del Cablebús y actualmente desarrolla la Línea 3, en la Ciudad de México, y, desde 2023, ejecuta el teleférico de Uruapan, Michoacán, el cual, con un avance del 84 por ciento, se convertirá en el más largo de México con una longitud de tres kilómetros.

​Inversión local: Firmas poblanas en el proyecto

​El proyecto del Cablebús no solo trae tecnología de punta, sino que también impulsa la participación de empresas con sede en Puebla, especializadas en infraestructura y construcción.

​Este es el caso de LAAI S.A de C.V, con domicilio en la Colonia La Paz, está especializada en el desarrollo integral de proyectos de infraestructura, y ha participado recientemente en la rehabilitación del alumbrado público y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la entidad.

​GURCEM S.A de C.V, con sede en la Vía Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, se dedica a la ejecución, mantenimiento y conservación de infraestructura.

Impulsadora de Obra y Renta de Maquinaria Pesada S.A de C.V. es otra empresa con sede en Puebla que ofrece servicios de contratista.

​Y se completa con el grupo FAVMA Construcción S.A de C.V, con domicilio en Texcoco, Estado de México, que ya tiene experiencia en la entidad al ser una de las constructoras de la nueva sede de la SPFA en la Avenida Cúmulo de Virgo.

Trabajos deben iniciar antes de informe

Los trabajos del Cablebús, que en una primera fase contará con cuatro líneas deben iniciar antes del informe del gobernador Alejandro Armenta Mier, que está programado para el 11 de diciembre, además será por etapas.

Tendrá un tiempo de ejecución de mil 431 días naturales, es decir, tres años y 11 meses, por lo que los trabajos del cablebús de Puebla deben concluir el 31 de octubre del 2029. Aunque el funcionamiento será conforme se vayan terminando las líneas.

La operación de este nuevo modelo de transporte en Puebla estará a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), misma que está analizando el monto de la tarifa que tendrá para los usuarios.