Cinco centrales de taxis darán servicio en la Feria de Puebla; la 28 de Octubre quedó fuera: SMT

La secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, informó este jueves que cinco centrales de taxis otorgarán el servicio en la Feria de Puebla 2025, mientras que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre quedó fuera, debido a que no presentó la solicitud de manera formal.

Así respondió la funcionaria estatal, luego de que la organización protesta por enésima ocasión en la zona de Vía Atlixcáyotl y la caseta de peaje de Atlixco, en demanda de que la autoridad deje circular sus taxis y camiones.

“Yo no sé porque se enojan de algo que, en primer lugar, no tienen derecho y, en segundo lugar, no solicitaron permiso; aparte de ser secretaria de Movilidad, tengo que ser adivina”, declaró.