Cinco alcaldes del PRI renuncian a su militancia; culpan al PAN de excluirlos de la coalición

Tras encabezar la fuga de cinco diputados de la bancada del PRI del Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac incorporó a la desbandada a los presidentes municipales de Zacatlán, Xicotepec, Zapotitlán de Méndez, San Salvador El Seco y Guadalupe Victoria.

Destaca el caso del alcalde de Zacatlán José Luis Márquez Martínez, quien acusó a Acción Nacional de negarle la reelección dentro de la alianza opositora; y de la edil de Xicotepec, Guadalupe Vargas Vargas, hija del exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado.

Los cinco munícipes anunciaron su renuncia en una conferencia de medios que encabezó Jorge Estefan, en la que el diputado local afirmó que el PAN se dio “un balazo en el pie”, al querer acaparar la mayoría de las posiciones y no conceder espacios importantes a priistas.

“Hoy el PAN tiene candidato a presidente del país, tiene candidato a gobernador, tiene candidato a alcalde de Puebla, pero no quiso apoyar al PRI en Tehuacán, no quiso apoyar al PRI en Atlixco ni en San Martín Texmelucan, no lo quiere apoyar en Zacatlán y no lo quiere apoyar en Chignahuapan.