Cierre total en la México-Tuxpan incomunica a municipios de la Sierra Norte

Deslaves sobre la autopista México-Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, mantienen incomunicados a más de 11 municipios de la Sierra Norte desde hace más de siete horas, tras registrarse inundaciones, caídas de piedras, árboles y lodo sobre la carpeta asfáltica, como consecuencia de un disturbio tropical.

De acuerdo con reportes oficiales, elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E para realizar labores de limpieza y retiro de escombros que han impedido el paso vehicular.

En tanto, los autobuses con destino a municipios como Honey, Pahuatlán, Tlacuilotepec, Tlaxco, Naupan, Jalpan, Pantepec, Juan Galindo, Zihuateutla, Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Huauchinango y Xicotepec tuvieron que regresar a sus puntos de origen.

Ante la situación, líneas de transporte como ADO suspendieron nuevas corridas sobre dicha vialidad hasta nuevo aviso. Algunos habitantes de las localidades afectadas han logrado trasladarse por rutas alternas a bordo de vehículos particulares o taxis. Sin embargo, al cierre de esta edición el bloqueo a la circulación permanece total en ambos sentidos.

En varios de los municipios mencionados se reporta además la suspensión de los servicios de telefonía, internet y suministro eléctrico.

Uno de los túneles de la carretera México-Tuxpan, que atraviesa la región serrana, permanece cubierto por un deslave ocurrido durante la madrugada de este viernes.

Además, la caseta El Tejocotal, ubicada a la altura de Huauchinango, se encuentra colapsada, lo que impide el tránsito de vehículos en cualquiera de los sentidos. Hasta el momento, la Guardia Nacional informó que la autopista continuará completamente cerrada hasta que se concluyan los trabajos de limpieza y se garantice la seguridad en la zona.

Numerosos automovilistas decidieron regresar, aunque camiones de carga y otros vehículos permanecen varados en distintos puntos del tramo afectado.

Las autoridades prevén que las lluvias continúen durante las próximas 72 horas, por lo que exhortan a la población a evitar transitar por la autopista México-Tuxpan.