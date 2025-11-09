Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Capufe cierra la México-Puebla tras volcadura e incendio de pipa en km 48

Capufe cierra la México-Puebla tras volcadura e incendio de pipa en km 48
La Jornada

Ixtapaluca, Mex. Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció el cierre total de la autopista México-Puebla, debido a la volcadura e incendio de un tractocamión tipo pipa a la altura del kilómetro 48.

El accidente se reportó alrededor de las 19 horas de este sábado, con sentido a la Ciudad de México, pero las llamas abarcan todos los carriles.

Hasta el momento se desconoce si hay más vehículos involucrados, así como el número de lesionados o víctimas fatales.

El percance ocurrió justo en la primera curva de la zona de descenso de la Sierra Nevada, al terminar la zona poblacional de la comunidad de Río Frío.

Los cuerpos de emergencia aseguran que la unidad accidentada es una pipa cargada con diésel, aunque las autoridades policíacas y Capufe no lo han confirmado.

Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tractocamión tipo pipa”, indica Capufe a través de sus redes sociales.

Temas

Más noticias

Nacional

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...
Nacional

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

La Jornada -
Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:03:07

Ampliará gobierno de Puebla a cuatro carriles carretera estatal a Atlixco y federal a CDMX hasta Río Frío

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla ampliará a cuatro carriles las carreteras estatales de Atlixco y Tlaxcala, así como la libre Puebla–CDMX, hasta Río...
00:03:07

Ampliará gobierno de Puebla a cuatro carriles carretera estatal a Atlixco y federal a CDMX hasta Río Frío

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla ampliará a cuatro carriles las carreteras estatales de Atlixco y Tlaxcala, así como la libre Puebla-CDMX, hasta Río...

Después de 4 horas, abren la autopista México–Puebla; gobierno ofrece mejorar la seguridad

Isaí Pérez Guarneros -
Integrantes de la Asociación de Transportistas Unidos bloquearon la autopista México–Puebla por casi cuatro horas, en el tramo correspondiente al kilómetro 31+398, cerca de...

Más noticias

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

La Jornada -
Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por...

Marchan miles por la paz; no nos vamos a ir de Michoacán: Sheinbaum

La Jornada -
Uruapan, Mich. Hay quien dice que llegó todo el pueblo… a saber, pero fueron miles y miles quienes paralizaron esta ciudad. Salieron a las...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025