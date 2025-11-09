Capufe cierra la México-Puebla tras volcadura e incendio de pipa en km 48

Ixtapaluca, Mex. Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció el cierre total de la autopista México-Puebla, debido a la volcadura e incendio de un tractocamión tipo pipa a la altura del kilómetro 48.

El accidente se reportó alrededor de las 19 horas de este sábado, con sentido a la Ciudad de México, pero las llamas abarcan todos los carriles.

Hasta el momento se desconoce si hay más vehículos involucrados, así como el número de lesionados o víctimas fatales.

El percance ocurrió justo en la primera curva de la zona de descenso de la Sierra Nevada, al terminar la zona poblacional de la comunidad de Río Frío.

Los cuerpos de emergencia aseguran que la unidad accidentada es una pipa cargada con diésel, aunque las autoridades policíacas y Capufe no lo han confirmado.