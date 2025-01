Cierra Trump frontera con México; CBP cancela citas “hasta nuevo aviso”

Ciudad Juárez, Chih. Lo que se temían: “No hay más citas hasta nuevo aviso”. En esa frase un elemento de seguridad del lado mexicano en el puente internacional Paso del Norte sintetizó la primera orden de Donald Trump: cerrar la frontera para el paso de cualquier persona sin documentos.

Ante esta noticia, Yalibeth, originaria de Venezuela destacó una nueva incertidumbre para todas estas personas: “ahora no sabemos qué pasará con nosotros, pues con el documento de la cita de CBP One podíamos transitar libremente por México, pero ahora qué se canceló no tenemos idea de que pasará, como podremos estar en este país.

De nada les valió esperar meses una cita a través de la aplicación CBP One — cancelada en los primeros minutos de la administración del magnate—, decenas que esperaron desde la madrugada de este lunes el paso para aplicar por asilo en Estados Unidos vieron frustradas sus esperanzas.

También puedes leer: Trump promete duros límites a la inmigración en mitin de la victoria

La noticia cayó como una bomba que dinamitó sus ilusiones. Entre llantos, caras de desconsuelo, semblantes de frustración, las personas migrantes que se encuentran (tras varios minutos no se han retirado) al pie del puente fronterizo Paso del Norte, en esta urbe fronteriza mexicana, no dan crédito.

Una madre de familia originaria de Cuba, con su pequeña de un mes en brazos, en medio de un llanto que le era imposible controlar no tiene idea qué sigue para ella, su esposo y su hija, quienes desde las 5 de la mañana aguardaban en este punto a la espera de poder ingresar a su cita que tenían programada oficialmente a la una de la tarde.

“No sé qué vamos a hacer. No tenemos dónde quedarnos, nos han robado la esperanza”, señaló ante la insistencia de decenas de periodistas que se han dado cita en este lugar para documentar la situación.

Otra chica, también de Cuba, lanzó un mensaje al nuevo presidente estadunidense: “No somos criminales, sólo buscamos nuevas opciones de vida”.

También puedes leer: Asume cargo Donald Trump como el 47 presidente de EU

El agente de seguridad mexicano no dio más señas, sólo transmitió el mensaje que le hizo llegar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). “Lo único que nos dijeron es que las citas (por CBP One) se suspenden hasta nuevo aviso”.

Tal como amenazó, Trump comenzó truncando la esperanza de miles.

Suspende funciones CBP One desde página web

En parelalo, el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza notificó, minutos después que Donald Trump juró por segunda vez como presidente, que las funciones de la aplicación CBP One “ya no están disponibles” y las citas previas “han sido canceladas”.

“A partir del 20 de enero de 2025, las funcionalidades de CBP One, que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no están disponibles, y las citas existentes han sido canceladas. Para más consultas, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos de CBP en [email protected]”, indica la alerta difundida en el sitio web.

Hasta el momento, CBP One había permitido la entrada de casi un millón de personas al territorio estadounidense con permisos de dos años para permitir la trabajar en el país.