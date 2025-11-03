Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar credenciales e información bancaria, reveló un reciente informe realizado por la firma de ciberseguridad Kaspersky.

De acuerdo con el último Panorama de Amenazas de Kaspersky, en América Latina, región que incluye a nuestro país, se tuvieron un total de un millón 800 mil troyanos bancarios bloqueados en el periodo de referencia.

Lo anterior significa que, en ese lapso, en promedio, se hicieron alrededor de 5 mil bloqueos diarios de ciberataques enfocados a robar credenciales bancarias.

Kaspersky precisó que el total de bloqueos tuvo una caída de 45 por ciento respecto al mismo lapso de un año atrás; sin embargo, “el peligro no ha disminuido, solo se ha transformado”.

El informe indica que hay un cambio en el enfoque de los ciberdelincuentes: ahora los ataques han migrado de las computadoras a los dispositivos móviles, producto del incremento del uso de teléfonos inteligentes para operaciones financieras.

“En lo que va del año, ya se han identificado tres familias activas de troyanos bancarios para Android, frente a solo uno en el período anterior, un reflejo de la adaptación y sofisticación del cibercrimen financiero”, precisó Kaspersky.

De acuerdo con Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky en América Latina, la migración al entorno móvil viene acompañada de una rápida evolución técnica, y los delincuentes buscan innovar los ataques dirigidos a los celulares.

“Los ciberdelincuentes han desarrollado y perfeccionado técnicas avanzadas, como los ataques de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS)… y el uso de Herramientas de Administración Remota (RAT)… permitiendo manipular aplicaciones bancarias sin que el usuario lo note”, explicó.

“Este enfoque en tácticas cada vez más sofisticadas para celulares demuestra que el cibercrimen financiero no solo se ha adaptado, sino que está marcando las nuevas tendencias de amenazas móviles en la región”, añadió el directivo.

Ataques recientes

En 2025, según reportes del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se han registrado dos ciberataques a instituciones financieras, dirigidos a sus cajeros automáticos.

Puedes leer: Especialistas consultados por BdeM mejoran expectativas de inflación para fin de 2025

Dichas vulneraciones causaron afectaciones por más de 33 millones de pesos, de acuerdo con la información oficial.

Una investigación de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) reveló que en México 13 millones 500 mil internautas han sido víctimas del phishing, y en promedio perdieron 8 mil 750 pesos tras ser vulnerados.

El phishing es una técnica en la que ciberdelincuentes difunden correos, mensajes o llamadas a nombre de instituciones financieras o empresas, buscando que las personas entreguen contraseñas o datos bancarios para robarles sus recursos.

Recomendaciones de Kaspersky

Para evitar ataques de troyanos bancarios, Kaspersky recomienda desconfiar de enlaces y archivos adjuntos en correos y mensajes, confirmar siempre la autenticidad del remitente, mantener las aplicaciones actualizadas, usar contraseñas fuertes y únicas, activar la autenticación en dos factores y contar con un buen antivirus.

Consulta: Cibercriminales usan PDF con virus para controlar teléfonos y computadoras