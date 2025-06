Ciberacoso. Mociba 2023 / I de III

Cartas a Gracia

El cielo poblano es propicio para divulgar información sobre “los resultados” del Módulo de Ciberacoso, MOCIBA 2023 (https://acortar.link/HcFQJv); no obstante, no sería una misiva oportunista como lo podrían atestiguar Las Cartas a Gracia, que sobre ese particular, te habría enviado con anterioridad. Publicado en julio de 2024, el estudio definiría al término de referencia “como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), en específico el internet y [podría constituirse como] una forma de victimización delictiva que puede derivar en daños morales, psicológicos y económicos e incluso en la intención de las víctimas de terminar con su vida” que afectaría a los usuarios de medios digitales (págs./n).

El estudio referiría que “En México, la población de 12 años y más estimada para el 2023 es de 106.7 millones de personas, de ese total, 82.4% utilizó internet en cualquier dispositivo en los últimos 3 meses”, 2.9% más que en 2023, (aunque en la actualidad, el número de usuarios podría ser mayor, si se incorporase a los menores de edad que son “entretenidos” por sus progenitores con dispositivos móviles); porcentaje que en números absolutos equivaldrían a “87.9 millones de personas de los 46.7 millones serían mujeres y 41.2 serían hombres” (pág. 6). El cuadro “Usuarios-Medidas de seguridad” destacaría en que “96.1%” de las mujeres usuarias de internet y “95.6%” de los hombres reportaron crear o poner contraseñas (claves, huella digital, patrón, etcétera) en sus dispositivos electrónicos”; sin embargo, solo “el 9.3% mujeres y 7.85 hombres [cambia] “periódicamente las contraseñas [y] 7.1% y 6.3% [no publica] su correo o número telefónico en redes sociales”.

La gráfica y el mapa: Usuarios-Medidas de seguridad [por entidad federativa) evidenciaría que en Puebla las y los usuarios de los medios digitales que utilizan medidas de seguridad serían 3.5% menos que en Morelos; estado en el que lo haría el 98.9%. Puebla se encuentra más cerca de la última entidad, Jalisco de la que le separan tan solo 3.1 puntos porcentuales y ocuparía el lugar 27 en éste indicador. La gráfica “Usuarios – Medidas de seguridad – Sexo [indicaría que el] 95.6% de la población de hombres y 96.6% de la población de mujeres de 12 años y más que utilizaron internet en 2023 crearon o pusieron contraseñas (claves, huellas digitales, patrones de desbloqueo, etcétera) en sus dispositivos electrónicos”.

La gráfica Ciberacoso indicaría que 1 de cada 5 usuarios de medios digitales, el 20.4% del total “fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses”; porcentaje que equivaldría a “18.4 millones de personas [en 2022]; (8.1 millones de hombres y 10.3 millones de mujeres)”. Este fenómeno crecería en 0.1 decima de punto porcentual al pasar del 20.8% al 20.9% en un año (2022/2023), si bien valdría la pena puntualizar Gracia, mientras que “8.1 de hombres [sería] víctima de ciberacoso, 10.3 millones de mujeres [sufrirían esa situación]”; 2.1 millones de mujeres más que los hombres. El cuadro Ciberacoso – Entidad federativa Porcentaje de usuarios de internet que experimentaron alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág.16), indicaría un incremento nacional de 0.1% al pasar de 20.8% en 2022 a 20.9% en 2023 para una variación, al alza, de 0.5%, mientras que Puebla reportaría un 22% de ciberacoso en 2022 y 25% en 2023 para “un Cambio (∆ %) de 13.6 puntos”. La gráfica y el mapa Ciberacoso – Entidad federativa Porcentaje de usuarios de internet que experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág.17), calificaría a Puebla con 25 puntos y lo ubicaría en la tercera posición, superado solo por Oaxaca (25.5) y Durango (28.8) y a 4.1 puntos por encima de la media nacional (20.9 puntos). Las gráficas y los mapas Ciberacoso – Hombres Porcentaje de la población de hombres usuarios de internet que experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág.18) y Ciberacoso – Mujeres Porcentaje de la población de mujeres usuarias de internet que experimentó alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág.19), ubicaría a Puebla-hombres en el lugar 5 con 23.1 puntos y en el caso de las mujeres ubicaría a la entidad en el segundo lugar con 26.6 puntos, solo atrás de Oaxaca (28.2). El acoso a las mujeres sería mayor que el que sufrirían los hombres por una diferencia de 3.5 puntos.

La gráfica Ciberacoso – Rangos de edad – Sexo [señalaría que el] 30.7% de la población de mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizó internet en 2023 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, mientras que en la población de hombres fue 23.4 por ciento (pág.20); no obstante, el 23.0% de los hombres y el 30.1% de las mujeres del grupo de edad que fluctuaría entre los 12 y 19 años y que cursarían estudios de media básica y media superior, serían afectados, lo mismo que los menores de entre 3 y 11 años 9 meses, invisibilizados para el MOCIVA. Destacaría que los porcentajes de las mujeres entre 12 y 19 años y las que se encuentran entre 20 y 29 años de edad prácticamente sean los mismos: 30.1 y 30.7, respectivamente.

Los cuadros Ciberacoso – Rangos de edad – Sexo. 30.7% de la población de mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizó internet en 2023 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, en cuanto que en la población de hombres fue 23.4 por ciento (pág.20) mostraría que la diferencia entre el grupo de 20 a 29 años -grupo más vulnerable- con el grupo de 12 a 19 años de edad sería tan solo de 0.4 décimas de punto en el caso de los hombres y de 0.6 décimas de puntos decimales en el caso de las mujeres; Ciberacoso – Rangos de edad – Hombres, 23.4% de la población de hombres de 20 a 29 años de edad que utilizó internet en 2023 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág. 20); Ciberacoso – Rangos de edad – Mujeres, 30.7% de la población fémina de 20 a 29 años de edad que utilizó internet en 2023 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses (pág. 22) y resaltaría que los dos grupos de edad más afectados serían el de 20 a 29 años de edad, seguido por el de 12 a 19 años, 30.7% y 30.1%, respectivamente.