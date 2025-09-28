Sábado, septiembre 27, 2025
NoticiasEstado

Choque múltiple en la Cuacnopalan-Oaxaca, hay varios lesionados

Cuatro vehículos se vieron involucrados, entre ellos uno de carga pesada

Choque múltiple en la Cuacnopalan-Oaxaca, hay varios lesionados
Foto: Redes sociales
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Un accidente múltiple se registró esta tarde en el kilómetro 24 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, dejando varios heridos y fuertes daños materiales. Una unidad de carga pesada que transportaba vegetales, dos camionetas y un auto compacto son las unidades involucradas. Por este hecho, la autopista fue cerrada a la circulación vehicular en ambos sentidos.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Tehuacán para su atención médica. Al parecer no hay pérdidas humanas; ambulancias de Protección Civil y Bomberos, así como de Cruz Roja Tehuacán y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron al lugar para brindar ayuda.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del vehículo de carga pesada perdió el control de la unidad debido al asfalto mojado por lo que terminó volcando, en su caída alcanzó a golpear a los tres vehículos; se tratan de dos camionetas, una cerrada y otra abierta así como un auto Nissan Versa.

La carga quedó esparcida en la zona, en la que desde una hora antes se mantenía la lluvia, lo que dificulta los trabajos para retirar toda la mercancía. Al parecer, no hay pérdidas humanas.

Integrantes de la Guardia Nacional tomarán conocimiento del caso y determinarán cómo ocurrió el percance. Por lo que toca a los lesionados, aún no se informa cuál es su estado de salud.

También puedes leer: Caen tres árboles en diversas zonas de la ciudad de Puebla tras la lluvia de este sábado.

Temas

Más noticias

Internacional

Al menos 36 muertos y más de 50 heridos durante mitin en la India; fue una estampida, dice legislador

La Jornada -
Nueva Delhi.- Al menos 36 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay...
Nacional

La DEA ocultó por años pistas claves sobre Ayotzinapa

La Jornada -
Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Llega a su última morada atlixquence asesinado en Tijuana; pertenecía a la Guardia Nacional

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Familiares y amigos despidieron a Omar Eliseo, de 30 años de edad, exintegrante de la Guardia Nacional (GN), quien fue hallado sin vida...
00:01:31

Cese del director del penal de Tehuacán es por conductas reprobables: SSP

Yadira Llaven Anzures -
El cese de Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado como director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán se debió a "algunas conductas...

Tras riña, asesinan a tiros a un hombre en San Miguel Las Minas, Izúcar

Isaí Pérez Guarneros -
La noche del martes, un hombre identificado como Félix Isidoro Iglesias, de 42 años, conocido con el alias de “El Chapo”, fue asesinado a...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025