Choque múltiple en la Cuacnopalan-Oaxaca, hay varios lesionados

Tehuacán. – Un accidente múltiple se registró esta tarde en el kilómetro 24 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, dejando varios heridos y fuertes daños materiales. Una unidad de carga pesada que transportaba vegetales, dos camionetas y un auto compacto son las unidades involucradas. Por este hecho, la autopista fue cerrada a la circulación vehicular en ambos sentidos.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Tehuacán para su atención médica. Al parecer no hay pérdidas humanas; ambulancias de Protección Civil y Bomberos, así como de Cruz Roja Tehuacán y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron al lugar para brindar ayuda.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del vehículo de carga pesada perdió el control de la unidad debido al asfalto mojado por lo que terminó volcando, en su caída alcanzó a golpear a los tres vehículos; se tratan de dos camionetas, una cerrada y otra abierta así como un auto Nissan Versa.

La carga quedó esparcida en la zona, en la que desde una hora antes se mantenía la lluvia, lo que dificulta los trabajos para retirar toda la mercancía. Al parecer, no hay pérdidas humanas.

Integrantes de la Guardia Nacional tomarán conocimiento del caso y determinarán cómo ocurrió el percance. Por lo que toca a los lesionados, aún no se informa cuál es su estado de salud.

