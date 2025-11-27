Jueves, noviembre 27, 2025
Chocan sindicatos y queman dos retroexcavadoras en autopista Puebla–Tlaxcala

Han sido cuando menos tres enfrentamientos que han tenido este año

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Dos sindicatos se enfrentaron de nueva cuenta por la obra de ampliación de la autopista Puebla–Tlaxcala y quemaron dos retroexcavadoras, además de dañar una camioneta con impactos de bala, lo que mantuvo bloqueado el paso hacia en dicha vialidad.

El choque ocurrió en los límites de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Santa María Coronango, Puebla, y el municipio tlaxcalteca de Zacatelco, donde después de los hechos violentos arribaron elementos policiacos de ambas entidades.

Se trata, al menos, del tercer enfrentamiento ligado a la disputa por los contratos entre el Sindicato Nacional Mariano Escobedo, que subcontrató al Sindicato Renovación y Progreso de Trabajadores de México, que encabeza Ulises Soria Torres, y grupos vinculados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Presuntamente la CTM busca obligar a Techi S.A. de C.V. y PAC S.A. de C.V., a romper los contratos con el Sindicato Mariano Escobedo. Cabe mencionar que la segunda es concesionaria de la autopista y filial de Grupo Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra).

Es importante mencionar que el pasado 3 de octubre se registró otro choque entre las organizaciones gremiales, que derivó en la quema de una camioneta propiedad de Techi.

El conflicto ha ido creciendo luego del inicio, el 29 de septiembre de este año, del proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla–Tlaxcala, que prevé una inversión de mil millones de pesos.

El plan establece un avance de 30 por ciento en 2025, 39 por ciento para el año 2026 y 30 por ciento en 2027, con el objetivo de reducir en casi una tercera parte el tiempo de traslado entre Puebla y Tlaxcala, por donde circulan en promedio 13 mil vehículos diarios.

La obra considera la modernización y ampliación de un tramo aproximado de 16 kilómetros, el cual pasará de dos a cuatro carriles, con el objetivo de mejorar la movilidad entre ambas entidades y responder al creciente flujo vehicular.

Entre los objetivos principales del proyecto también se encuentran agilizar los tiempos de traslado, reducir los congestionamientos cotidianos y elevar la seguridad vial mediante mejor señalización, pavimentación y un diseño actualizado de la vía.

La ampliación también busca fortalecer la conectividad económica y laboral entre Puebla y Tlaxcala, corredores que diariamente reciben miles de viajes por motivos de trabajo, comercio y servicios.

Al terminar los trabajos, la vía pasará a ser propiedad del estado de Tlaxcala, según lo indicó en agosto pasado Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno de esa entidad federativa.

Asimismo, se prevé que las tarifas de peaje no tengan aumentos fuertes al menos hasta 2028, ajustándose solo por inflación durante 2026-2027.

Hasta el cierre de la presente edición ninguna de las partes involucradas en el conflicto fijó alguna postura.

