Chocan dos bloques de regidores de Morena, unos exigen investigación por extorsión y los otros piden nombres

Las diferencias al interior de la bancada de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el Cabildo de Puebla, que liderada Morena, están lejos de quedar zanjadas. Este jueves, dos bandos de regidores salieron a confrontarse mediáticamente por la denuncia pública que hizo la alcalde Claudia Rivera Vivanco por el delito de extorsión en contra de sus compañeros de movimiento.

Por un lado, estuvieron los aliados de la presidente municipal, encabezados por el coordinador de regidores, Ángel Rivera; y por el otro, el grupo que dirige Rosa Márquez Cabrera, afines al gobierno del estado.

En las instalaciones del Palacio Municipal, ocho regidores ofrecieron una conferencia virtual en defensa de Rivera Vivanco, quienes admitieron que esta polarización podría afectar las próximas elecciones.

No obstante, los morenistas apelaron a la conciencia de la ciudadanía, quienes afirmaron tener claro quienes traicionaron al pueblo.

Se trata de los regidores Cinthya Juárez, Isabel Cortés Santiago, Iván Camacho, Iván Herrera, Carmen María Palma, Patricia Montaño, José Othón Chávez Palma y Ángel Rivera.

Iván Camacho fue el responsable de fijar el posicionamiento por las denuncias de extorsión, quien destacó que, como regidores de la Cuarta Transformación, condenaron los actos de extorsión en contra de la alcalde, a cambio de prebendas.

Exigió que se presente la denuncia formal ante las autoridades competentes, y que se agoten las instancias partidarias para llegar a las últimas consecuencias.

Lo anterior, dejando entrever que los regidores que habrían incurrido en extorsión son militantes de Morena.

Además, acusó que desde el inicio de la administración han señalado constantemente el golpeteo a esta gestión municipal.

En su oportunidad, el petista Ángel Rivera dijo que no hay que olvidar que llegaron al poder por un movimiento nacional que ha venido trabajando desde hace muchos años, a partir de un proceso electoral difícil.

“Hemos siempre buscado la manera de respetar los principios que nuestro presidente de la República abandera: no mentir, no robar y no traicionar. Si hay una polarización es porque nosotros creemos que este ayuntamiento es democrático y hay cabida a diferentes formas de pensar, pero no para el golpeteo”, advirtió.

En tanto, la regidora Ana Laura Martínez pidió que se esclarezca el tema de la extorsión, debido a que hasta el momento se desconoce quiénes son los regidores que incurrieron en el delito.

“No sabemos quiénes son y exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias, de forma legal y ante Morena. Si pertenecen a la coalición que sean expulsados”, reclamó.

Martínez afirmó que ninguno de los ocho regidores afines a Rivera Vivanco ha intentado comprarlos, porque dijo “conocen nuestra trayectoria y somos personas incorruptibles”.

Al final, Iván Herrera dijo que este grupo ha mantenido una línea de no mentir, no robar y no traicionar, y de apoyar en todo sentido al presidente López Obrador y a Claudia Rivera Vivanco.

En cambio, criticó que sus compañeros regidores del G5, en cada rueda que se presenta ponen su logo y ellos mismos se han autodenominado como fracción dentro de la misma coalición.

Exige G5 a Claudia haga público nombre y apellidos de regidores extorsionadores

En tanto, el segundo grupo de seis regidores de Morena, quienes se autonombran G5, exigieron a Claudia Rivera que haga público los nombres y apellidos de quienes incurrieron en actos de extorsión.

El segundo bando de regidores de Morena está integrado por Rosa Márquez, Martha Ornelas, Libertad Aguirre, Edson Cortés, José Luis Acosta y Roberto Elí Esponda.

La regidora Rosa Márquez acusó que el actuar del gobierno municipal ha sido de manera irresponsable, pues argumentó que de la reorientación de 500 millones de pesos del presupuesto, 400 millones serán destinados a obra pública.

Por esta razón, argumentó que dieron su voto en contra de la reorientación del presupuesto, planeación de la que fueron excluidos.

En esta misma tesitura, se pronunciaron las regidoras Martha Ornelas y Libertad Aguirre por no contemplar el tema de la educación y la cultura en la reorientación del presupuesto.

“Se está priorizando la obra, cuando hay familias que no tienen ni para comer ni podrán garantizar que sus hijos tomen clases durante la pandemia”, condenó Aguirre.

Por su parte, el regidor Roberto Elí Esponda atribuyó que el gobierno de Claudia Rivera ha incurrido en una serie de anomalías, que van desde la compra de 27 mil despensas, 12 ventiladores y en la licitación de obras.

“Hay muchas anomalías, pero van a tener que separar del cargo a algunos secretarios para que se lleven a cabo las investigaciones”, advirtió.

Denunció que hay varios regidores y secretarios del ayuntamiento de Puebla que han cambiado su estilo de vida, que en el último año han comprado casas en los residenciales exclusivos de Lomas de Angelópolis y Sonata, cuando los que se encuentran en su grupo continúan viviendo en sus casas de siempre.

Incluso, reveló que hay un secretario del gabinete que se compró una casa de campo en Atlixco, en contubernio con un sindicato.

Por lo que demandó que se investigue el tema de la corrupción al interior del gobierno de Claudia Rivera, y de la presunta extorsión por parte de regidores para que se aclare el caso.

“Nosotros estamos tranquilos, somos gente de trabajo”, remató.