Choque de buque ‘Cuauhtémoc’ en NY deja 2 muertos y 19 heridos

Dos personas murieron y otras dos se encuentran en estado crítico tras el accidente que sufrió este sábado el buque escuela mexicano Cuauhtémoc al chocar contra el puente de Brooklyn, informó el acalde de Nueva York, Eric Adams.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 18, 2025