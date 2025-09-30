Choca autobús ADO que transportaba obreros de Audi; hay dos lesionados

Un choque de un autobús de la línea ADO que trasladaba trabajadores de Audi México en la autopista Amozoc-Perote volvió a evidenciar las condiciones de seguridad en el traslado de la plantilla de la armadora alemana.

El accidente ocurrió la noche de este 29 de septiembre, cuando la unidad colisionó con un camión de caja seca, quedando la parte frontal del autobús destrozada.

De acuerdo con reportes preliminares, el saldo fue de un trabajador herido en la rodilla y el chofer del autobús; los demás empleados resultaron sin afectaciones graves, aunque fueron enviados a un nosocomio para revisión.

“Solo un compañero (lesionado) de la rodilla, los demás al parecer están bien, pero irán a revisión también al hospital por protocolo”, puntualizó a La Jornada de Oriente el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), César Orta.

Este incidente revive el antecedente del 8 de marzo de 2024, también en la Amozoc-Perote, cuando otro autobús de ADO que transportaba personal de Audi México sufrió una colisión que lesionó a 13 operarios, uno de los cuales murió posteriormente.

La reiteración de estos hechos ha puesto bajo escrutinio los protocolos de seguridad y medidas de prevención en el traslado de personal entre San José Chiapa y otras localidades.

Hasta el momento, ni Audi México ni ADO han dado a conocer su postura pública sobre el nuevo accidente.

