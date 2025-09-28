Chivas se impone al Puebla en un “potrero” de cancha

Las Chivas de Guadalajara derrotaron 0-2 a la Franja del Puebla este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, luego de que el duelo se suspendiera el viernes por la noche debido a la lluvia y al pésimo estado de la cancha.

Al minuto 6, Bryan González marcó de tijera con entera colaboración de Julio González, que abrió el marcador y que además quedó registrado en la historia.

Seis minutos después, Omar Govea amplió la ventaja con un disparo preciso para sentenciar el 0-2 definitivo.

Puebla vive un momento complicado, pues llegó a ocho partidos consecutivos sin ganar en la Liga BBVA MX y solamente registra una victoria en sus últimos 20 encuentros.

El triunfo mete al Rebaño en la pelea por los lugares de Liguilla del Apertura 2025. La Franja, en cambio, sigue sin encontrar rumbo y se hunde en la parte baja de la tabla, además de la tabla porcentual. Cristante sigue sin ganar como técnico de la Franja.

