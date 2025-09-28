Sábado, septiembre 27, 2025
Chivas se impone al Puebla en un “potrero” de cancha
Leopoldo Aguilar

Las Chivas de Guadalajara derrotaron 0-2 a la Franja del Puebla este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, luego de que el duelo se suspendiera el viernes por la noche debido a la lluvia y al pésimo estado de la cancha.

Al minuto 6, Bryan González marcó de tijera con entera colaboración de Julio González, que abrió el marcador y que además quedó registrado en la historia.

Seis minutos después, Omar Govea amplió la ventaja con un disparo preciso para sentenciar el 0-2 definitivo.

Puebla vive un momento complicado, pues llegó a ocho partidos consecutivos sin ganar en la Liga BBVA MX y solamente registra una victoria en sus últimos 20 encuentros.

El triunfo mete al Rebaño en la pelea por los lugares de Liguilla del Apertura 2025. La Franja, en cambio, sigue sin encontrar rumbo y se hunde en la parte baja de la tabla, además de la tabla porcentual. Cristante sigue sin ganar como técnico de la Franja.

Internacional

Al menos 36 muertos y más de 50 heridos durante mitin en la India; fue una estampida, dice legislador

La Jornada -
Nueva Delhi.- Al menos 36 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay...
Nacional

La DEA ocultó por años pistas claves sobre Ayotzinapa

La Jornada -
Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago...

