Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasCultura

Chips en piezas de museos de Puebla son corrosivos y dañan libros de Palafoxiana: Farfán

Paula Carrizosa

Con la petición expresa del gobernador Alejandro Armenta Mier de que se “resuelva técnicamente” el asunto, la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla Josefina Farfán Ortega informó sobre la mala colocación de los chips que dejó la anterior administración estatal, pues sus materiales corrosivos están dañando particularmente los libros de la Biblioteca Palafoxiana.

Durante la conferencia de prensa de este 27 de agosto, la funcionaria estatal detalló que los chips dejados por el anterior secretario de Cultura Sergio de la Luz Vergara Berdejo son de “muy mala calidad”, pues son parecidos más bien a los censores que se les coloca a los productos que se venden en los centros y tiendas departamentales.

Estos seudo chips, continuó, tienen un tiempo de vida de un año, periodo que ya se cumplió, por lo que el pegamento con el que fueron adheridos a esculturas, pinturas, muebles de madera, piezas prehispánicas, cerámicas, metales y por supuesto libros está ahora causando daños al ser un material corrosivo. 

Farfán Ortega dijo que en trabajo con especialistas se está determinando la manera de retirar estos censores, sobre todo “en los libros que ocupan la planta baja y parte del segundo nivel” de la Biblioteca Palafoxiana, hace 20 años reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) como Memoria del mundo. 

En ese sentido, al pedir que el OPD Museos Puebla resuelva lo más pronto posible y técnicamente dicha problemática, el gobernador Alejandro Armenta dijo que en su gobierno “no se protege ni se persigue” a los posibles responsables de esos daños, pues es más bien el área jurídica quien determina la responsabilidad. 

Destaca que dichos chips serían colocados por la anterior administración estatal a las más de 132 mil 780 piezas que conforman el acervo de los 21 museos administrados por el OPD para, supuestamente, evitar cualquier robo o saqueo en el patrimonio cultural y artístico de la entidad.

También referente a la Biblioteca Palafoxiana, Josefina Farfán confirmó que sí tiene daños el piso del inmueble legado por el obispo Juan de Palafox y Mendoza para que fuera la primera biblioteca pública de América.

Ello, detalló a los reporteros, debido al sobrecupo que representaron los denominados conciertos denominados Candlelight –a la luz de las velas- que organizó la pasada administración del propio OPD Museos Puebla encabezada por Anel Nochebuena Escobar, ahora titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. 

“En la Palafoxiana sí hubo un daño por exceso de asistentes a ciertos conciertos que se realizaron. Eran más de 200 personas en los Candleligth y el piso se dañó, por eso actualmente, por una observación de Protección Civil, sólo entran 25 o 30 personas en recorrido como máximo”, dijo la titular del OPD. 

En una conferencia de prensa anterior, la titular de Museos Puebla anunció que en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se haría un dictamen técnico y un plan de conservación de la Palafoxiana, con el propósito de atender los daños y garantizar que no se repitan situaciones similares. No obstante, refirió que no habría represalias pues no se trataba “de una cacería de brujas”, sino de rescatar los espacios.

