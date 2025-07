¡Chinga tu MAGA!

Puede que la ira no sea precisamente un signo de salud mental, pero es la respuesta más sana frente a una amenaza externa –mejor que el miedo y la indefensión— y resulta clave para la supervivencia. Nos prepara para defendernos… y contraatacar.

Hay que encabronarse. La realidad es que están secuestrando gente por montones y de manera sistemática, basados únicamente en prejuicios y perfilamiento racial. En promedio, más de 10 personas han sido detenidas a diario desde que comenzaron las redadas en Los Ángeles, más de 1000 por día a nivel nacional (siendo su objetivo de 3000), para un total de 186 000 “extranjeros” indocumentados desde que entró el nuevo gobierno.

La promesa de campaña fue que se detendría sólo a los migrantes que fueran delincuentes peligrosos, pero a principios de año se dijo que serían detenidos todos los migrantes que estuvieran ilegalmente en el país. Ahora, se plantea que todos los migrantes indocumentados son criminales. El Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha ligado la migración irregular con el terrorismo al declarar que los perpetradores del 11 de septiembre se quedaron después que vencieran sus visas, tocando una fibra muy sensible en el imaginario estadounidense. La narrativa evolucionó hasta la criminalización de toda la comunidad migrante.

La construcción del migrante como enemigo público es una legitimación de la xenofobia, que socava su dignidad, sus derechos y su contribución al país norteamericano. La retórica trumpista busca deshumanizar a los migrantes catalogándolos como “ilegal aliens”, “alien enemies” o ya de plano “animales”, busca crear una distancia emocional con el resto de la población para que nadie se solidarice con ellos (¿quién podría empatizar con una bestia forastera ilegal y enemiga?).

El despliegue de la Guardia Nacional y los marines para contener y reprimir a los manifestantes es una estrategia de provocación dirigida a generar caos y violencia que justifique la necesidad de los operativos y el uso de la fuerza en una lógica circular. Presenta las manifestaciones como “un ataque a la paz, al orden público y a la soberanía nacional”, Trump pretende explotar el conflicto a su favor para que se apruebe la One Big Beautiful Bill y reforzar su política migratoria. Él amaga con invocar la Insurrection Act, una ley de comienzos del siglo XIX que le permitiría utilizar personal militar en activo para la aplicación de la ley en territorio nacional. a! Actualmente ya hay más tropas en L. A. que en Irak y Siria (!).

La escalada de violencia que se pretende instaurar con el pretexto de la ley y el orden tiene como fin detonar un choque de civilizaciones interno, bajo la idea de que el enemigo está en casa: extranjeros, gente de color y los wokistas que los apoyan. Todos serían enemigos de una patria redefinida en clave conservadora y reaccionaria. Y cuidado, este es el escenario apocalíptico que las milicias ultraderechistas tipo Proud boys, Oath keepers, Three percenters han esperado y para él se han preparado (acumulando armas y reclutando veteranos de guerra). De pronto podríamos tener una situación de guerra civil en el país más poderoso del mundo al más puro estilo hollywoodense.

No hay que olvidar que más que un eslogan de campaña refrito, Make America Great Again (MAGA) es un proyecto político de gran calado que busca recuperar el predominio global de Estados Unidos y reactivar su economía a través de la industrialización con la generación de empleos, recobrando la prosperidad nacional perdida. Sin embargo, tras estas declaraciones se encuentra una agenda oculta que utiliza las deportaciones masivas como mecanismo de limpieza étnica para refundar la identidad nacional. Una especie de reseteo demográfico. La sociedad estadounidense ha visto declinar su calidad de vida; acostumbrada a las crisis, atestigua el lento, pero irrefrenable declive de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Desesperados, se han creído el cuento que los culpables de todo son los migrantes y que la solución está en el blanqueamiento de la población. Hay una correlación entre utilizar la comunidad migrante como chivo expiatorio y la reinvención de la nación “americana” bajo criterios nativistas.

En una ciudad tan diversa como Los Ángeles, con casi la mitad de la población de origen hispano, las redadas sorpresivas y los arrestos humillantes pueden ser catalogados como un ataque a la comunidad latina y, particularmente, a la mexicana. Las personas detenidas por ICE deben considerarse presos políticos porque su detención tiene motivaciones político-ideológicas.

Viendo la situación actual de nuestros compatriotas —y de todos los migrantes radicados en EE. UU. — encabronarse es prácticamente un deber moral (y signo de humanidad). Las redadas se han vuelto el pan de cada día y son cada vez más violentas. Frente a este embiste autoritario, nuestros compatriotas resisten y se defienden con lo único que tienen: dignidad y valentía. ¡Que las banderas mexicanas no dejen de ondear! Se han vuelto un símbolo universal de la causa migrante. La miríada de protestas multitudinarias a lo largo y ancho de los Estados Unidos, durante el No Kings Day, ha logrado eclipsar el gran desfile de las Fuerzas Armadas fusionado con el cumpleaños de Trump. Es vital que la gente se siga movilizando y manifestando para aguarle cada fiesta, cada evento, cada movida política, sin descanso.

Si tuviera a Trump de frente, le recordaría que él y la vasta mayoría de estadounidenses desciende de migrantes; le diría que lo que hace grande a un país no es la exclusión, sino la armonía en la diferencia; le pediría que reconsiderara su política migratoria y se enfocara en crear oportunidades para todo el mundo sin distinción. Pero pensándolo bien, tratándose de un líder autoritario, megalómano, racista, delincuente convicto y no muy brillante, quizá no valdría la pena el esfuerzo. A veces conviene olvidarse de los argumentos racionales, el lenguaje sofisticado y la diplomacia hipócrita; a veces hay que ir directo al grano y decir las cosas sin tapujos. Por eso desde aquí le digo fuerte y claro: ¡chinga tu MAGA!

Genocidas, simuladores, cobardes e indiferentes

El Zenzontle

En este periodo de crisis que el capitalismo ha convertido en una guerra global contra los pueblos, es necesario identificar a quienes ejercen la dominación para generar respuestas que preparen y realicen movimientos de liberación y dignificación.

Es una lucha de clases, pueblos y comunidades ante cada acto e interpretación de la dominación por terror, engaño y control. Se necesita aclarar los campos y formas de esa opresión para defender la vida misma.

Genocidas no son solo los gobernantes y sus ejércitos legales o de mercenarios, son también según la situación concreta de cada país, los empresarios, sus medios de manipulación, y las redes de poder criminal que se han puesto del lado de la guerra contra los pueblos. Atrás de los bombardeos a la población, a sus escuelas y hospitales o a los medios de vida están las empresas armamentistas, las de tecnologías para confundir, simular, espiar, producir pánico y hasta ilusión de un poder capitalista que “protege la vida, incluso con la guerra misma” como lo pregona Donald Trump. Así sucede en la guerra contra el pueblo palestino en Gaza, como también en Sudán y en Ruanda. Así se ha provocado enfrentar pueblo contra pueblo en Siria en Irán, en Turquía, o en Haití por mencionar hechos de esta tercera década del siglo XXI.

El genocidio también es una amnaza “preventiva” ante el pueblo yemenita, al iraní, y contra una decena de pueblos asiáticos y africanos. Ser genocida no sólo habla de la supuesta “locura” de monstruos visibles como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, o títeres como Zelenski y los represores y dictadores del mundo o los jefes de estado de la ultraderecha, sino también de los órganos de terror fascista encubiertos por empresas transnacionales armamentistas o extractivistas, de la comunicación y el servicio de alta tecnología, como de la farmacéutica gigante y de las diversas caras del capital financiero que especula con las monedas, las deudas y los presupuestos que negocian el hambre, la salud, la educación, demografía y los servicios necesarios para la reproducción de la vida de las clases trabajadoras.

Simuladores son los gobiernos y sus medios, las empresas y los encuentros del Grupo de 7 países imperialistas, e incluso de países que dominan el bloque en construcción llamado de los BRICS. También simulan los altos mandos militares, y los organismos reguladores de la economía, la política y supuestamente la seguridad, la paz y el progreso; los primeros como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, los segundos la ONU y sus dependencias, y los encuentros y foros mundiales del capitalismo de muerte. Se sabe que en toda Guerra el engaño es un principio entre las fuerzas contendientes, pero el engaño superior en extensión y efectos es el de los poderes en pugna aplicado a la población en general. La distorsión, la mentira o la desinformación llegan ya no solo a los televisores de cada hogar, ahora están en las manos y a la vista de los móviles y sus programas y aplicaciones enajenantes. El combate en directo que se dice visible y realista, lleva una alta dosis de “falsos positivos”, de noticias inventadas y de programas para aterrorizar o ganar mentes, corazones y “placeres” del consumo. Mucha gente cae en esta guerra, dando la razón a los genocidas y simuladores apoyando su dominio.

Cobardes son quienes con cara de progresistas o pacifistas pregonan desde gobiernos, medios corporativos y gubernamentales e iglesias una tímida respuesta que habla de “serenidad y moderación”, ineficaz ante la muerte y el sacrificio de miles de palestinos, de niños, el hambre como arma, y el crimen como medio de división y normalización de la violencia en los países mencionados y en muchos como México que nada hace realmente por migrantes o la militarización de las fronteras y se cuida de no reconocer y denunciar el genocidio. Falsa es su proclama de paz, leyes y llamados al diálogo. Los gobiernos de Europa aceptan financiar el armamento de la OTAN, quitar los impuestos a las transnacionales para complacer a Trump, así el G 7 respalda el bombardeo en Irán, así los gobiernos del mundo incluido el mexicano callan ante la colonización a sangre y fuego de Palestina o no hacen nada efectivo contra el bloqueo y las sanciones a pueblos que no aceptan el dominio y el saqueo imperialista, como Cuba y Venezuela.

Todos alimentan la indiferencia, muchas organizaciones, intelectuales, artistas, religiosos y trabajadores y trabajadoras empobrecidos apoyan con su silencio un amplio desierto donde no florece la crítica, el pensar y sentir que se unan al dolor, a las resistencias y la rebeldía ante el sistema de muerte que es el capitalismo. La ideología, pero también el control de emociones y de ilusiones de millones y millones, crean indiferentes a esta violencia, hasta caer en el negacionismo del colapso de la vida en el planeta.

Sin embargo vemos entre bombardeos, misiles, pantallas y discursos que la resistencia al poder sigue activa entre los pueblos que sufren la amenaza de exterminio o colonización en los países que el capitalismo busca saquear. Ya aparece ese acto superior de rebeldía que es construir desde abajo soberanía popular antes que defender la patria y el negocio militar de los capitalistas y sus Estados. Más organizaciones y comunidades piensan y actúan para construir fuerza social consciente de la necesidad de la rebelión como un derecho y de encaminar un futuro revolucionario. Esos trabajadores hoy también son migrantes e internacionales, pueblos originarios, mujeres y jóvenes contra las opresiones, artistas y religiosos del lado de los pobres, abren veredas, unen pensamientos y acciones, boicotean, toman calles y construyen desde abajo y desde ahora un poder liberador de los pueblos. Los cantos de esperanza y de combate rompen el silencio.

Panamá: huelgas por pensiones amenazadas e intervención gringa

Para hablar de la rebelión en Panamá de docentes, de bananeros y trabajadores de la construcción que han creado una fuerza popular y atraído a feministas, estudiantes y a comunidades afectadas por la minería, se necesita conocer la condición estratégica internacional del Canal de Panamá. En estos últimos 25 años, se ha convertido en una plataforma de servicios globales: financieros, navieros, comerciales, logísticos, de telecomunicaciones, etc. Ocupa 10 por ciento del territorio panameño y representa 90 por ciento del PBI nacional. Eso generó atraso en el resto de la economía. Los gobiernos de Panamá no han sabido articularlo a un modelo estratégico de desarrollo nacional. Es una gran fuente de ingresos en sí mismo, con miles de millones de dólares por año, pero la deuda externa nacional es muchísimo más grande.

El Canal es una institución del Estado de Panamá, pero de manejo especial. Tiene una junta directiva formada por empresarios y funcionarios y, por encima, desde 1999 un nuevo comando para su operatoria, un comité asesor que preside un almirante de EEUU y está formado por representantes de navieras de todo el mundo. El gobierno de Trump amenaza y presiona a pesar de que la organización del Canal hace imposible subir o bajar tarifas como pide o se queja Trump.

En ese contexto el presidente Moulino tras una aparente respuesta al injerencismo de Estados Unidos, se dedica a buscar con reformas y decretos enfrentar la crisis fiscal afectando la vida del pueblo y la soberanía del país y de sus bienes:

Apropiarse y privatizar parcialmente los ahorros de las jubilaciones de la clase trabajadora panameña. Unos 10,000 millones de dólares según algunos economistas. Poner a funcionar la mina de cobre de Donoso (First Quantum M.) y afectar a las comunidades. Impulsar un megaproyecto con los fondos del Canal de Panamá construyendo una represa en el río Indio y trasvasando el agua al lago Gatún, cuyo costo se estima en al menos 2,000 millones de dólares.

El plan Moulino agrega una política de seguridad:

La interna, es el diseño y ejecución de un plan represivo que evite a toda costa que los sectores en lucha cierren las vías paralizando la economía, como en 2022 y 2023. Para ello se invirtió en contratar cientos de agentes, invertir en su entrenamiento y armamento. La ejecución desde las protestas en marzo ha sido la dura represión contra cualquier cierre, arrestos masivos y judicialización de activistas. El intento de desarticulación el Suntracs, el sindicato de numerosos trabajadores de la construcción, por la vía judicial para desactivar la vanguardia del movimiento sindical y obligando a los trabajadores bananeros de la empresa Chiquita Brands a negociar a fines de junio para debilitar a la huelga de docentes y trabajadores de la construcción. La política externa, ha sido la sujeción del país a los intereses militares norteamericanos, que inició antes de que Donald Trump fuera electo, quien dijo que “la frontera de Estados Unidos empezaba en Darién”, a propósito del problema migratorio, y como le recordara John Bolton recientemente. Lo más grave ha sido la firma del Memorando de Entendimiento, que permite la presencia de bases militares norteamericanas en Panamá, que habían desaparecido con el Tratado Torrijos Carter desde 1999.

De abril a junio la lucha obrera, campesina, magisterial y popular en Panamá se dirime como dos proyectos de nación en choque.

Para la burguesía es clave imponer las reformas económicas a sangre y fuego, así como atar su futuro al imperialismo yanqui, igual que hace cien años atrás, cuando regalaron el canal a cambio de unas migajas en 1903. Es vital para la clase dominante panameña asestar un golpe mortal al sindicalismo tratando de descabezar a su vanguardia, el Suntracs.

Para la clase trabajadora, es vital defender su seguridad social y sus pensiones, de ello depende su vida, así como la defensa de la soberanía sobre el canal, de la que depende la prosperidad, así como sus gremios docentes y sindicales.

Eso explica la fuerza del choque que se ha producido, pero pese a la dura represión, la movilización se ha sostenido, alimentada por una indignación creciente del pueblo panameño.

Dos líderes de esta lucha, Luis Sánchez y Diógenes Sánchez son dirigentes magisteriales de AEVE y ASOPROF, quienes dan su visión:

“Llevamos dos meses de incesante protesta que involucra a diferentes sectores de nuestra sociedad, y son dos meses de huelga indefinida del magisterio por la derogatoria de la Ley 462.

Gozamos de bastante apoyo popular y tal vez sea por eso que el gobierno ha comenzado a subir la intensidad de la represión”, dijo Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE).

Las movilizaciones que se desarrollan en varios puntos del país enfrentan la reforma del sistema de seguridad social y de pensiones, la reapertura de la mina Cobre Panamá, los reservorios multipropósitos del canal interoceánico y contra el acuerdo de mutuo entendimiento con los Estados Unidos.

“El gobierno pretende descabezar el movimiento criminalizando y judicializando a los dirigentes, reteniendo los salarios de los educadores en huelga, amenazándolos con despedirlos.

Nos estamos enfrentando a una dictadura vestida de civil, que goza del apoyo de los Estados Unidos y que se vuelve cada vez más represiva”, agregó.

Por su parte, Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), explica.

“El gobierno ya ha dicho que no va a dialogar. Nos enfrentamos a una policía militarizada y nos preocupa la sangre que ya se ha derramado y la que tememos pueda derramarse en las próximas semanas”, alertó el dirigente magisterial.

“Aquí las libertades democráticas han sido pisoteadas, no hay independencia judicial y se están criminalizando a todos aquellos que tienen una voz disidente. La democracia está entredicha en Panamá”.

Pese a las grandes dificultades, el secretario general de AEVE asegura que la lucha no va a parar.

“Vivimos una situación que es hasta peor que durante la dictadura militar. Sin embargo, estamos dispuestos a resistir. Tenemos el apoyo de un pueblo que se ha mostrado solidario y esperamos que el mundo, también a través de esta nota, se entere y se solidarice con este gran movimiento”.

(Con Notas de periodistas de medios panameños)

El odio

Miren qué buena condición sigue teniendo

qué bien se conserva

en nuestro siglo el odio.

Con qué ligereza vence los grandes obstáculos.

Qué fácil para él saltar, atrapar.

No es como otros sentimientos.

Es al mismo tiempo más viejo y más joven.

Él mismo crea las causas

que lo despiertan a la vida.

Si duerme, no es nunca un sueño eterno.

El insomnio no le quita la fuerza, se la da.

Con religión o sin ella,

lo importante es arrodillarse en la línea de salida.

Con patria o sin ella,

lo importante es arrancarse a correr.

Lo bueno y lo justo al principio.

Después ya agarra vuelo.

El odio. El odio.

Su rostro lo deforma un gesto

de éxtasis amoroso.

Ay, esos otros sentimientos,

debiluchos y torpes.

¿Desde cuándo la hermandad

puede contar con multitudes?

¿Alguna vez la compasión

llegó primero a la meta?

¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre?

Arrastra solo el odio, que sabe lo suyo.

Talentoso, inteligente, muy trabajador.

¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto?

¿Cuántas páginas de la historia ha numerado?

¿Cuántas alfombras de gente ha extendido,

en cuántas plazas, en cuántos estadios?

No nos engañemos,

sabe crear belleza:

espléndidos resplandores en la negrura de la noche.

Estupendas humaredas en el amanecer rosado.

Difícil negarle patetismo a las ruinas

y cierto humor vulgar

a las columnas vigorosamente erectas entre ellas.

Es un maestro del contraste

entre el estruendo y el silencio,

entre la sangre roja y la blancura de la nieve.

Y ante todo, jamás le aburre

el motivo del torturador impecable

y su víctima deshonrada.

En todo momento, listo para nuevas tareas.

Si tiene que esperar, espera.

Dicen que es ciego. ¿Ciego?

Tiene el ojo certero del francotirador

Y solamente él mira hacia el futuro

con confianza.

Por Wisława Szymborska

