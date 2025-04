Autoridades de Chilac desmienten a abogado de invernaderos; se declaran firmes en la lucha por el agua

San Gabriel Chilac. En respuesta a las declaraciones del abogado de los invernaderos ubicados en San Marcos Necoxtla, quien reiteró que sigue firme la decisión de mantenerse en esa junta auxiliar de Tehuacán y aseguró que ya dialogó con el presidente del Comisariado Ejidal y que el alcalde de Chilac no se opone a ese proyecto, los aludidos, junto con el Comité Central del Agua, sostuvieron en una reunión comunitaria que el abogado miente y aseguraron mantenerse firmes en la defensa del agua, por lo que continuarán con procedimientos para cancelar ese proyecto de inversión privada de la empresa Colorado Ecoterra.

Los cientos de asistentes a esa reunión reiteraron su rechazo rotundo a los invernaderos y advirtieron que van a realizar movilizaciones sociales y legales para impedir su funcionamiento, a ese pronunciamiento se unieron representantes de San Marcos Necoxtla, Altepexi, San Juan Atzingo y San José Axuxco quienes se reportaron listos para participar en cualquier movilización a la que se convoque en defensa de las fuentes de agua que les dotan del líquido tanto para riego como para consumo humano.

José Isidoro Romero Ramos, presidente del Comité Central del Agua; Erasmo Juárez Gámez, presidente del Comisariado Ejidal y Alberto Lezama Martínez, presidente municipal de Chilac, expusieron ante la gente que se concentró en la plaza principal de este municipio que su posición es firme en cuanto a la defensa del agua.

Al grito de “no a los invernaderos, sí al agua” y “no tenemos miedo, tenemos dignidad” los pobladores advirtieron que harán valer sus derechos como pueblos indígenas y exigieron una consulta para que se decida si se instala esa empresa. Además, respondieron que no son dos o tres quienes se oponen sino más de 20 mil familias que habitan en la región.

Erasmo Juárez dejó claro que en ningún momento ha dialogado con el abogado de los invernaderos, Antonio Pacheco, quien sostuvo que sí lo hicieron; aclaró que tuvieron un encuentro ocasional en unos juzgados donde el representante de la empresa solo se limitó a preguntarle si él era el comisariado ejidal de Chilac, a lo cual respondió que sí y ahí terminó la plática.

“Yo lo invito que venga, pero que venga a hablar con el pueblo no conmigo, porque yo no tengo que hablar con él de nada personal, porque aquí es el pueblo no el comisariado, si quiere hablar de que lo haga con el pueblo, que se presente con la gente, que quede claro yo estoy con el pueblo”, aseveró.