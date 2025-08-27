Hallan muerto a Víctor Rivera, reportado como desaparecido, en Chignahuapan

Habitantes localizaron esta mañana el cuerpo sin vida de Víctor Rivera Mota, de 34 años, con impactos de arma de fuego en inmediaciones de la carretera Chignahuapan–Llano Verde.

Rivera Mota había sido reportado como desaparecido el pasado lunes, cuando sus familiares informaron que fue visto por última vez alrededor de las 18 horas en la localidad de Villa Cuauhtémoc, perteneciente a Chignahuapan. Sin embargo, hasta el momento del hallazgo no se había emitido la ficha oficial de desaparición.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, seguidos de peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes confirmaron que presentaba signos de violencia física y al menos dos heridas de bala.

De manera extraoficial, se presume que el hombre habría sido asesinado en el mismo sitio donde fue localizado; no obstante, será la necropsia de ley la que determine la causa de muerte y si el homicidio ocurrió ahí o si el cuerpo fue abandonado tras el ataque en otro lugar.

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Huejotzingo. La identificación oficial se logró luego de contrastar sus características físicas con el reporte de desaparición presentado por sus familiares.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han definido una línea de investigación ni reportado detenciones relacionadas con el caso.