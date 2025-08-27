Miércoles, agosto 27, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Hallan muerto a Víctor Rivera, reportado como desaparecido, en Chignahuapan

Isaí Pérez Guarneros

Habitantes localizaron esta mañana el cuerpo sin vida de Víctor Rivera Mota, de 34 años, con impactos de arma de fuego en inmediaciones de la carretera Chignahuapan–Llano Verde.

Rivera Mota había sido reportado como desaparecido el pasado lunes, cuando sus familiares informaron que fue visto por última vez alrededor de las 18 horas en la localidad de Villa Cuauhtémoc, perteneciente a Chignahuapan. Sin embargo, hasta el momento del hallazgo no se había emitido la ficha oficial de desaparición.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, seguidos de peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes confirmaron que presentaba signos de violencia física y al menos dos heridas de bala.

De manera extraoficial, se presume que el hombre habría sido asesinado en el mismo sitio donde fue localizado; no obstante, será la necropsia de ley la que determine la causa de muerte y si el homicidio ocurrió ahí o si el cuerpo fue abandonado tras el ataque en otro lugar.

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Huejotzingo. La identificación oficial se logró luego de contrastar sus características físicas con el reporte de desaparición presentado por sus familiares.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han definido una línea de investigación ni reportado detenciones relacionadas con el caso.

Temas

Más noticias

Internacional

Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires

La Jornada -
Ap Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras ser atacado...
Internacional

EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

La Jornada -
Sputnik Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Banda roba 200 mil pesos en efectivo, joyas y pertenencias de una vivienda en La Paz

Isaí Pérez Guarneros -
Una banda delictiva sustrajo alrededor de 200 mil pesos en efectivo, joyas y objetos de valor de una vivienda en la colonia La Paz....
00:01:51

Presunto feminicida de Norma Zambrano escapa con sus tres hijos tras quedar en libertad

Isaí Pérez Guarneros -
Durante una manifestación por el feminicidio de Norma Zambrano Sandoval en Acatzingo, familiares e integrantes de la Colectiva Brujas del Carrizal denunciaron que la...

Balacera en San Gregorio Atzompa deja muerto a un niño de 13 años

Isaí Pérez Guarneros -
Miguel Ángel, un niño de 13 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida durante una balacera originada en medio de...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025