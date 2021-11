Chespirito, humor y poder

El humor en nuestro país es cosa curiosa pues se ha sustentado con demasiada frecuencia en señalar las falencias o carencias que aparentemente tienen las personas por su condición física (racial, “belleza/fealdad”), social, religiosa, de género o preferencia de este. También se ha cebado con las desgracias resultado de desastres naturales o provocados como inundaciones, temblores, explosiones como la de San Juanico, Guadalajara o producto del huachicol. Hay chistes negros, colorados, verdes, azules y de todos los colores; hay chistes políticos de derecha, izquierda, centro, centroizquierdaradicalderechaextrema y cuanta tontera se nos ocurra. Pero detrás de mucho de este humor se ocultan verdades sumamente incómodas como nuestro racismo, homofobia, misoginia, xenofobia y cuanta discriminación exista o decidan inventar nuestras sociedades “modernas”, no importa si son conservadoras o bien de izquierda, la discriminación de la otredad pareciera una condición humana y bien arraigada, e incluso justificada, a través del humor. Y, con demasiada frecuencia también, el humor ha sido convenientemente ocupado o permitido por el sistema, para distraer la atención del público en general sobre los grandes problemas que existen en nuestro país y tanto el cine como la televisión sirvieron estupendamente bien para que el régimen priista primero y luego el panista, tuvieran esa válvula de escape fabulosa para las presiones sociales que son cotidianas en nuestro país. Ejemplo clarísimo de lo que hablo fueron los productos televisivos que por años nos recetó Televisa a través de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y todo su equipo. En la época de Vicente Fox, por ejemplo, estuvo el programa “El Privilegio de Mandar”, donde se hacía un pitorreo generalizado a toda la familia política del país y tanto la Prsichente pareja fue motivo de cotorreo, como AMLO y otros políticos de diferente ideología. Sin embargo, fue sólo chunga que no contribuyó en nada a la construcción de una conciencia política en el país.

Por supuesto, motiva esta entrega la declaración que hace unos días dio en entrevista el comediante Carlos Ballarta y que refrendó en un artículo para el Washington Post:

“La semana pasada, en una entrevista en el programa Versión extendida, dije que Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ era de lo peor que le había pasado a la comedia mexicana. También que era indignante que hubiera viajado a Chile a presentarse en un estadio donde la dictadura de Augusto Pinochet había torturado a estudiantes”.

Recomiendo la lectura de ese artículo pues Ballarta hace un estupendo recuento del “legado” de Chespirito en cuanto a su injerencia en la vida política de México y América Latina “sin querer queriendo”. Y es que es necesario decir que, ingenuidades aparte, Chespirito claro que hizo política y claro que contribuyó a la distracción de la población mexicana -y latinoamericana, qué vergüenza- a través de los años que duró su presencia televisiva. Hace años, allá por 2014 escribí una columna a cuento de Chespirito y de la manipulación que realizó en su trayectoria, justo a días de su fallecimiento. En ese momento, Álvaro Cueva de Milenio se lamentaba del homenaje que le habían hecho al “comediante” de quien dijo: “Se trata de un creador impresionante de programas cómicos, de personajes, de cultura general. Fue un gran escritor, actor y personaje mediático. Un líder en toda la extensión de la palabra (…) Fue un genio y después de Cantinflas es la gran figura de nuestra industria porque le dio al clavo a muchas cuestiones y se nos metió en la sangre”. En ese momento, escribí lo siguiente: “No entiendo la adoración cuasi enfermiza que he presenciado en España, en Guatemala o en Colombia por este programa (“El Chavo del Ocho”) –hay en Bogotá un restaurante llamado “La Vecindad”–; acaso sea que a todos nos hermana la pobreza y que nos identificamos con quien la viva. Bien, no critico a quien se ría y disfrute de las situaciones pseudo cómicas que aparecen en esos programas, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente puede ver el enorme perjuicio que propició por años semejante bodrio televisivo: una indiscutible distracción que permite que sigan nuestros compatriotas mal informados, que dediquen poca o nada de atención a la información que se genera día a día en el país. Chespirito atizó su último golpe mediático al morir y aunque Cueva no pueda concebirlo, a la dupla Televisa–gobierno le vino muy bien para distraer las voluntades de los mexicanos de Ayotzinapa, de la “casa blanca” y de todo lo que está aconteciendo en nuestro violento entorno. Hoy México y América Latina lloran y homenajean a Chespirito, lo mismo que las televisoras ponen moños negros en sus imágenes; por supuesto, no es políticamente correcto hacerlo por el clima de violencia que vive nuestro país, por los muertos de las fosas, por los decapitados, por los desaparecidos. En la televisión, según Sartori, prevalecen ‘…los charlatanes, los pensadores mediocres, los que buscan la novedad a toda costa, y quedan en la sombra las personas serias, las que de verdad piensan’. Sin palabras”. Claro, me refiero a Giovanni Sartori en su ya clásico “Homo Videns, la sociedad teledirigida” publicado en 1997 y que desenmascaró el mugrero televisivo en el que se apoyaba el modelo neoliberal del momento.

En efecto, Chespirito sirvió estupendamente bien para que nuestras sociedades vieran en la pobreza una suerte de normalidad simpática, agradable, pícara y mordaz. Recuerdo de hecho un episodio en que el Chavo observa hambriento un plato de galletas sentado en el piso de la sala de la casa de Doña Florinda mientras ella conversa con su eterno enamorado, el Profesor Jirafales, y le quitan una a una las galletas que el Chavo podría robarse. Se trata indudablemente de un sketch profundamente cruel, acompañado por las risas grabadas y la carcajada en los hogares mexicanos. A su vez, el programa sirvió para sustentar discursos discriminatorios y conservadores como, por ejemplo, el afamado “no te juntes con esa chusma” que repetía constantemente Doña Florinda a Quico, su hijo, o a la Popis, su sobrina, al hablar de Don Ramón o del Chavo. Incluso, se podrá argumentar la genialidad de Chespirito al introducir en un programa la realidad de los padres solteros (Doña Florinda o Don Ramón), pero me voy más con la idea de aquello que señalan Mattelart y Dorfman en su libro “Para leer al Pato Donald”, de que la constante es presentar a Tíos y Sobrinos y eternos novios para evitar la idea de la sexualidad entre los personajes. A su vez, para normalizar la idea de que está bien colonizar los países “exóticos” y que ellos mismos se sientan bien con esa imagen. En el caso de Chespirito, con la pobreza y la marginación, también muy coloniales.

Sin embargo, hoy las cosas pasan a otro nivel y el humor como herramienta distractora y política caminan por múltiples plataformas y su expresión queda presente en canales de Youtube, podcasts, Tik Tok, Instagram, Facebook y las que se añadan y quizá el vehículo más inmediato y aparentemente inofensivo sea el “meme”. De hecho, justo el día que escribo esta columna, me llegó uno vía guatsap que decía: “Nos faltan 43 (escrito en un cartel que sostiene uno de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa)” y más abajo una leyenda que dice: “días para el maratón Guadalupe Reyes” … Me quedé atónito. Claro, ya estoy escuchando la frase “¡es un chiste, relájate!” Me parece que a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa no les parecerá nada simpático un meme así. De hecho, como lo comenta Ballarta en su columna, Chespirito y todo el elenco de El Chavo, viajaron en 1977 a Chile para presentarse en el Estadio Nacional, espacio donde los golpistas encabezados por Pinochet detuvieron y torturaron a numerosas personas que representaban un “riesgo” para el gobierno autoimpuesto. Y nos dice que en “su autobiografía de 2005, Sin querer queriendo, Chespirito señaló que en dicho año ni él ni ninguno de los actores de El Chavo del 8 tenían conocimiento de que ese estadio había sido utilizado como campo de concentración del régimen de Pinochet. Tampoco que en Argentina sucedía algo similar con el dictador Jorge Rafael Videla, a donde viajaron después. Pero, sin indicio alguno de culpa, agregó que de haberlo sabido él y su elenco se hubieran presentado en esos países sin problema. Dijo que, en dado caso, ‘ningún actor debería presentarse en el Zócalo de México, donde se enlodó la memoria de todos los que fueron asesinados durante la Decena Trágica’. Concuerdo parcialmente: como comediante me presentaría sin chistar en el Zócalo; pero si quien me invitara fuera Victoriano Huerta, autor del golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, mi respuesta sería un rotundo no. Un artista falta a su deber humano cuando el interés monetario suple a sus escrúpulos: Chespirito aceptó la invitación de un genocida a presentarse en un escenario mancillado de sangre inocente a cambio de dinero”. Por supuesto, no hay razones para que fuera de otra manera pues para Chespirito y Televisa, las dictaduras del Cono Sur representaban un negocio, no un problema. La moralidad detrás del humor queda supeditada, al menos en cuanto a estos productos se refiere, al mercado. En el caso actual, dependerá claramente de quién haga el meme o el video simpático y ya no necesariamente del poder y sus secuaces televisivos; sin embargo, al sistema le conviene que un tema como el de Ayotzinapa se ridiculice o se vuelva divertido para que se liberen tensiones y la gente siga su vida y olvide ese pasado trágico. Para el caso, representa lo mismo que el humor de Chespirito, un mero distractor que minimiza la gravedad de nuestra situación actual, con feminicidios, asesinatos de ambientalistas, ejecuciones del narco o de explosiones por el huachicol, de desaparición forzada y tráfico de personas. Coincido con Ballarta: Chespirito es una de las peores cosas que le ha sucedido a la comedia mexicana, pero también formó parte de una de las peores etapas televisivas que vivió nuestro país. No quiere decir que la presente sea estupenda, para nada. Pero en esos momentos el contubernio televisivo con el poder era total y la manipulación generalizada. Por tanto, invito a quienes hacen comedia a que comprendan el efecto de su trabajo, pero también a quien lea esto, a que reflexione sobre si aquello que le produce risa o le parece divertido en verdad lo es. “43 días para el Guadalupe Reyes”, ¡Qué terrible burla!, ni siquiera se dan cuenta hasta dónde llega la manipulación. Y ya me dirán: “Bueno, ¡pero no te enojes!” ¡Pamplinas!