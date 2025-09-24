Chela Heart alista función de Liberación femenina, obra para reír y reflexionar

Liberación femenina, concibe su protagonista Graciela Blanco, es una oportunidad para pensar y reflexionar, para soltar el cansancio de la semana, el estrés mental y reírse con este unipersonal en formato stand up que presenta el retrato de cinco mujeres que, al liberarse, son capaces de bailar con su soledad y reírse a carcajadas.

El montaje, que ha tenido su propio recorrido en la cartelera local afianzado en el ímpetu de la propia Chela Heart, nombre artístico de la también productora, tendrá una nueva función para el próximo sábado 27 de septiembre en el Café con letras, un espacio ubicado en el barrio de Analco.

Liberación femenina, detalla, es una obra que, además de ofrecer “mucho humor y mensaje” es producto de una red de cariño, de trabajo, de sumar esfuerzos, energías e historias. “Es hermoso porque es parte de la vida, de la evolución, del crecimiento, del saber que es bonito tener con quien compartir tus sueños, quien los reciba, quien los vea y luego comparta los propios”, dice la actriz.

Recuerda que generado en 2024 como resultado de un taller que tomó con Jessica Torrijos, una standupera argentina quien le propuso tomar este texto de su autoría, Liberación femenina invita a un viaje a través de los ojos y las voces de cinco mujeres que, a pesar de las distancias y el paso del tiempo, logran entrelazar sus historias.

“Nos permite observar la transformación de emociones en carcajadas, mientras cuestiona y celebra nuestra libertad”, define Chela Heart, como prefiere ser nombrada.

Completa que en la que será la sexta función, luego de su breve temporada en el Breve Espacio donde tuvo lleno total, sabe que si bien es difícil emprender esta tarea que es el teatro, para ella es su “medicina”.

A manera de anécdota, cuenta que en un reciente taller de clown, su profesor les dijo que si alguien les regalaba una sonrisa, entonces se generaba amor, “y ese es un mensaje valioso pues en este mundo en que se va de prisa y se tienen propios problemas, es algo invaluable”.

“Siempre estoy trabajando porque haya público, para que la obra llegue a más las personas. Es un trabajo arduo, cansado e imparable pues se trata de abrir brecha, gestionar los espacios e ir compartiendo la invitación, con cierto temor y miedo de no hacerlo bien o que el espacio no se llene, una idea común que quiere oscurecer la alegría”, confía con franqueza.

No obstante, Chela Heart sabe que hacer teatro es un trabajo que puede rendir frutos para el proyecto mismo, para el staff que la acompaña y para quienes abren sus espacios como lo fue el Breve Espacio y ahora Café con letras.

“Hay que tratar que los trabajos hechos en Puebla salgan adelante, hay que seguir apoyando el comercio y el producto creativo local, formar a un público al que le guste el teatro y se divierta con él”, refiere la actriz.

La función del sábado 27 de septiembre en el Café con Letras, un espacio ubicado en la 3 Oriente número 1030, local 8, en el barrio de Analco, tendrá acceso a las 19 horas. Para reservar se puede escribir a los números de WhatsApp: 2213853722 y 2221425621, o a través de la página https://www.facebook.com/share/1LPvmBMr8D/?mibextid=wwXIfr .