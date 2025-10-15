“Para mí no son tiempos electorales, son tiempos de Puebla”, sentencia Chedraui al presentar su primer informe

“Para mí no son tiempos electorales, son tiempos de Puebla, nuestra ciudad reclama atención que por años le fue negada”, sentenció el alcalde José Chedraui Budib al presentar este miércoles su primer informe de gobierno en el Auditorio de la Reforma.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, así como por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el alcalde enfatizó que recibió una ciudad en desorden, con daño no solo en las calles sino en las finanzas públicas, pues había deudas y con servicios públicos rebasados, por lo que refirió que era necesario ponerla en orden durante su primer año de gobierno.

“Puebla estaba sumida en un abandono, sin servicios y sin rumbo, ejemplos hay muchos pero lo que más coraje y frustración genera en la ciudadanía es la crisis de baches heredada por la indiferencia y el desaseo presupuestal”, puntualizó.

En su mensaje, Chedraui refirió que no piensa en tiempos electorales sino en las necesidades que la ciudad reclama, al reconocer que es necesario trabajar en mejoras en vialidades, desarrollo social y seguridad. “No pararemos hasta que Puebla sea referente nacional en atención a ciudadanos y servicios públicos, primero la gente“, expresó.

Chedraui Budib resaltó su trabajo en materia de seguridad pública, al referir que durante el primer año de su gobierno se adquirieron 200 patrullas y 700 cámaras corporales, se mantuvo la certificación CALEA, se incrementó en 9 por ciento el salario de mil 200 policías, así como la atención de 624 sitios de la capital dentro del programa “Senderos de Paz“.