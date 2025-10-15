Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

“Para mí no son tiempos electorales, son tiempos de Puebla”, sentencia Chedraui al presentar su primer informe

El alcalde José Chedraui Budib durante la presentación de su primer informe de gobierno en el Auditorio de la Reforma
El alcalde José Chedraui Budib durante la presentación de su primer informe de gobierno en el Auditorio de la Reforma.
Patricia Méndez

“Para mí no son tiempos electorales, son tiempos de Puebla, nuestra ciudad reclama atención que por años le fue negada”, sentenció el alcalde José Chedraui Budib al presentar este miércoles su primer informe de gobierno en el Auditorio de la Reforma.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, así como por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el alcalde enfatizó que recibió una ciudad en desorden, con daño no solo en las calles sino en las finanzas públicas, pues había deudas y con servicios públicos rebasados, por lo que refirió que era necesario ponerla en orden durante su primer año de gobierno.

Puebla estaba sumida en un abandono, sin servicios y sin rumbo, ejemplos hay muchos pero lo que más coraje y frustración genera en la ciudadanía es la crisis de baches heredada por la indiferencia y el desaseo presupuestal”, puntualizó.

En su mensaje, Chedraui refirió que no piensa en tiempos electorales sino en las necesidades que la ciudad reclama, al reconocer que es necesario trabajar en mejoras en vialidades, desarrollo social y seguridad. “No pararemos hasta que Puebla sea referente nacional en atención a ciudadanos y servicios públicos, primero la gente“, expresó.

Chedraui Budib resaltó su trabajo en materia de seguridad pública, al referir que durante el primer año de su gobierno se adquirieron 200 patrullas y 700 cámaras corporales, se mantuvo la certificación CALEA, se incrementó en 9 por ciento el salario de mil 200 policías, así como la atención de 624 sitios de la capital dentro del programa “Senderos de Paz“.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

La OMS pide medidas urgentes para abordar los trastornos neurológicos

La Jornada -
Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que menos de uno de cada tres países en el mundo cuenta con una política...
Ciencia y tecnología

Por erosión, arrecifes coralinos del Caribe “pierden su capacidad de proteger costas”

La Jornada -
Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Por lluvias, región de Huejotzingo pierde 50 hectáreas de cempasúchil; precio podría subir 100%

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Las lluvias de la temporada han provocado que en los ocho municipios que abastecen el Mercado de Flores del Iztaccíhuatl, ubicado en Huejotzingo, la...

Intensifican Semar y Defensa puentes aéreos para atención; hasta ahora hay 191 comunidades aisladas: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. Hasta ahora suman 191 las localidades incomunicadas, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva. Las secretarías de...

“Puebla había perdido el rumbo y nos tocó poner orden”, dice Chedraui en su primer informe

Patricia Méndez -
Puebla enfrentaba graves problemas de seguridad, calles deterioradas y servicios públicos rebasados cuando el actual gobierno municipal tomó posesión, señaló el alcalde José Chedraui Budib durante su primer informe de...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025