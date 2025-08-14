Chedraui evita definir si buscará o no la reelección como alcalde la de ciudad de Puebla

“Todos podemos levantar la mano”, respondió el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, al ser interrogado sobre si tiene interés de buscar su reelección en los comicios de 2027.

El presidente municipal dijo que actualmente su atención está encausada en mejorar los servicios públicos y la seguridad del municipio capitalino, tal y cómo lo solicitó este martes la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján.

Chedraui fue interrogado sobre el tema en una entrevista que concedió a medios de comunicación tras acudir a la colocación de la primera piedra de la segunda etapa de CU2, en donde insistió en que su interés se centra en su encomienda como presidente municipal.

Sin embargo, señaló que “todos pueden levantar la mano”, incluido él, cuando fue cuestionado sobre las aspiraciones de algunos de sus compañeros de Morena de los que se especula que buscarán llegar a la presidencia municipal, como Laura Artemisa García Chávez, actual líder del Congreso.

Chedraui se dijo agradecido por los comentarios positivos sobre su desempeño que Luisa Alcalde externó durante su visita de este martes a Puebla, pues refirió que lo impulsan a continuar en la misma línea de trabajo.

En ese contexto, puntualizó que atiende el llamado de la líder nacional de Morena, partido al que esta semana se afilió, y que lo postuló a la alcaldía de Puebla, en el sentido de que todos los presidentes municipales deben ocuparse de los servicios públicos.

“Yo agradezco infinitamente el comentario a la presidenta –de Morena– y estamos haciendo lo que nos toca y toca seguir trabajando para lograr esta gran transformación que necesita nuestra Puebla capital, y es lo que me toca a mí, seguir trabajando de la mano del gobierno del estado y de la federación, de todos los que se quieran sumar, necesitamos tener paz y protección”, expresó.

Refirió que el 30 por ciento del presupuesto municipal, que supera los 7 mil millones de pesos, se destina a seguridad pública, además, recordó que su administración destina más de 100 millones de pesos en el presente año para trabajos de bacheo.