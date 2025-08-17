José Chedraui puede ser candidato común de Morena y el PVEM en 2027: Escobar

José Chedraui Budib podría ser candidato común de Morena y el PVEM en la elección a la alcaldía de Puebla en 2027 pues es una “figura de unidad”.

Así lo expuso Arturo Escobar y Vega, consejero nacional del partido verde, durante su visita a la capital poblana este domingo.

Escobar destacó que el respaldo a Chedraui no significa que el PVEM cierre la puerta a otros perfiles, mencionando a Antonio Gali López, hijo del exalcalde José Antonio Gali Fayad, como otro posible aspirante en el proceso de selección para la presidencia municipal.

El político federal ofreció sus declaraciones tras un desayuno con Chedraui en los portales del zócalo y previo a un evento masivo del PVEM realizado en el recinto ferial.

El consejero subrayó que el desempeño de José Chedraui, así como el del gobernador Alejandro Armenta Mier, es bien valorado por su partido, especialmente en materia de seguridad pública, por lo que representan “cartas fuertes” para una alianza electoral con Morena, similar a la de 2024.

Además, Escobar resaltó que ambos —Chedraui y Armenta— han desarrollado plataformas de gobierno con enfoque ambiental, puntos de interés para el PVEM.

“Cuando tienes los gestos, los vínculos y plataformas en materia de medio ambiente que importan a las dos figuras más relevantes de Puebla, es fácil reconstruir alianzas”, indicó.

El líder ecologista remarcó que las alianzas partidistas se transforman y no se limitan a plataformas formales, sino que dependerán del perfil de quienes las encabecen. Por ello, consideró natural que el partido valore la figura de Chedraui para la reelección, aunque el proceso interno y las mesas de diálogo para definir alianzas comenzarán hasta dentro de 18 meses, una vez que se conozcan los resultados de encuestas sobre popularidad y posicionamiento de futuros aspirantes.

En este contexto, Antonio Gali López también será tomado en cuenta por el PVEM, pues goza de respaldo y posicionamiento entre el electorado poblano, según comentó Arturo Escobar.

Por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de buscar la reelección en la misma entrevista, José Chedraui Budib sostuvo que todavía es temprano para hablar del proceso de 2027 y que cualquier figura tiene derecho a participar, sin descartar su propia participación en la contienda.

