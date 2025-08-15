Chedraui avala transferencia de Paseo Bravo al gobierno estatal por mejoras urbanas

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, expresó su respaldo a la propuesta de que el gobierno estatal asuma la administración del Paseo Bravo, uno de los principales parques urbanos de la capital poblana, debido a que esto favorecería directamente a los ciudadanos.

El presidente municipal expuso que todavía no existe un acuerdo concreto; por ahora sólo continúan las conversaciones con el gobernador para definir los términos de la posible transferencia. “No se ha establecido absolutamente nada; estamos platicando con el gobernador y, si es para bien de los poblanos y para que el parque pueda ser disfrutado mejor por los ciudadanos, adelante”, puntualizó en entrevista.

El pasado 11 de agosto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció en conferencia de prensa que trabaja de forma conjunta con el ayuntamiento capitalino en una estrategia integral para la mejora del Paseo Bravo, considerado uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

“A uno de los hombres más ricos del mundo le preguntaron empresarios poblanos cómo resolver el tema para reactivar la ciudad y él contestó: ‘Hay que darle vida’. Eso vamos a hacer con el Paseo Bravo, ya hablé con el presidente y pronto daremos a conocer el proyecto”, aseguró el mandatario estatal.

Profundizando en la propuesta, José Chedraui dejó clara la disposición de su administración: si la transferencia de atribuciones administrativas para el Paseo Bravo representa un beneficio tangible para la población, el gobierno municipal abrirá la puerta al acuerdo, aunque aún no hay fecha ni detalles suficientes para oficializarlo.

Actualmente, el Paseo Bravo será sede de una feria de útiles escolares del 16 al 31 de agosto, organizada por la Comuna como alternativa temporal para el comercio popular, donde se otorgarán 60 permisos a vendedores ambulantes. Esta acción busca ordenar el comercio informal y maximizar el uso del parque durante la temporada de regreso a clases.

La última intervención importante del Paseo Bravo ocurrió entre 2022 y abril de 2023, durante la administración de Eduardo Rivera Pérez, con una inversión de 16.8 millones de pesos. Las obras incluyeron el mantenimiento general de jardinería, mobiliario, sanitarios, restauración de fuentes y módulos de venta. Además, la empresa Talavera Uriarte colaboró con la donación de cerámica vidriada para recubrir bancas históricas en el perímetro del parque, aportando un toque distintivo al espacio público.

El Paseo Bravo representa un pulmón verde y espacio central de convivencia ciudadana en la capital del estado, incluso, se convirtió en escenario de entregas de vendedores que ofrecen sus artículos a través de internet.

