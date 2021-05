Chayoteros del siglo XXI

Los idiomas son dinámicos. Emitimos palabras que se relacionan íntimamente con el entorno. No son raras las ocasiones en las que, bajo ciertas circunstancias, se acuñan términos que integramos a nuestro vocabulario inconscientemente, estableciendo grupos de individuos que marcan una identificación con “buenas o malas” maneras.

Un ejemplo de lo anterior es el término socializar que, a mediados del siglo pasado, como se vinculaba con el socialismo (corriente filosófica que se relacionaba al comunismo), socializar -decía-, se prohibió para establecer como palabra correcta el “sociabilizar”, que desvinculaba totalmente al Marxismo, sin que la gente hubiese tenido ni siquiera remotamente en las manos, algún libro de Karl Heinrich Marx (1818-1883).

En México, actualmente hemos integrado a nuestro lenguaje vocablos cuyo origen se pierde en la interacción del idioma local. Un claro ejemplo de esto es la palabra chayote, que en biología se relaciona con una planta, que prácticamente todos los mexicanos conocemos. Se trata de Sechium edule, que es una planta trepadora, perene (es decir, que crece durante todo el año) y cuyo fruto puede ser desde verde en muchas tonalidades, hasta el amarillo claro o casi blanco. Aunque es común que esté cubierto por espinas, hay variedades lisas; aunque lo más común es que se le represente o la identifiquemos en su forma espinosa.

Según el periodista y escritor mexicano Julio Scherer García (1926 – 2015), el calificativo “chayotero” se comenzó a utilizar durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, como sinónimo de “embute”, que es un soborno aceptado por un periodista o divulgador de noticias quien, recibiendo una cantidad de dinero, orientaba reseñas favoreciendo alguna acción gubernamental. Julio Scherer explica en su libro Los Presidentes: “Mientras el entonces presidente de la República pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz – ¿Ves aquel chayote? Están echándole agua. Ve allá” – … y allá, semioculto por la trepadora herbácea, un funcionario de la Presidencia entregaba el chayote, nombre con el que desde entonces se conoce al embute en las oficinas de prensa”.

Existe otra versión que surgió durante el gobierno de Miguel Alemán, a mediados de los años cincuenta. Este presidente solía invitar a periodistas simpatizantes, para darles alguna noticia en forma exclusiva. Si era publicado un artículo del gusto gubernamental, les hacía llegar un obsequio. Por supuesto el gremio periodístico buscaba este tipo de oportunidades y como este vegetal es espinoso, se denominaba a este género de noticias en una forma figurativa como una nota que traía “chayote”, planteando que valía la pena “espinarse” un poco, tomando en cuenta el beneficio de pasar por esta desagradable experiencia, en función de obtener un obsequio particularmente valioso.

En la actualidad se han revelado impresionantes sumas de dinero y bienes que han recibido personas vinculadas con medios masivos de comunicación, favoreciendo posturas de gobiernos pasados y por supuesto, criticando en una forma verdaderamente feroz a los políticos que se encuentran en la administración pública presente. Estos individuos son calificados como chayoteros y los elementos que reciben, han adquirido el calificativo de chayote.

No necesito recurrir a los nombres ni apodos de estas personas, pues son por todos los mexicanos, particularmente identificados y conocidos. Lo cierto es que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de disminuir la promoción de acciones gubernamentales buscando favoritismos en medios masivos de comunicación, no ha sido total, lo que se refleja en una serie de descalificativos hacia su gobierno que ha llegado a ser desgastante, minando la credibilidad y afectando el discurso del gobierno, en una especie de “estira y afloja” que no beneficia a nadie.

Personalmente veo a la televisión de México, no solamente como un difusor de información de mala calidad sino con una muy pobre oferta televisiva que es ofensiva desde muchos puntos de vista y que es criticable en lo cultural e intelectual. Esto ha generado una migración de la juventud a la búsqueda de entretenimiento por medio de internet, abriendo espacios literalmente infinitos con opciones que se pueden personalizar, incluso automáticamente por algoritmos que dirigen las búsquedas de información a través incluso de inteligencia artificial.

Ignoro por qué no han acelerado el proceso de aniquilación de las empresas de televisión que en el pasado acumularon un poder inconmensurable; pero esto llegará en una forma inexorable. Afortunadamente los jóvenes de hoy prácticamente no ven programas de televisión. Esto debe de condicionar la eliminación del chayote, desde el punto de vista periodístico, para dejarnos solamente con esta planta milenaria que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, como un alimento rico en todos los sentidos y contrario a lo que representa en pobreza, la televisión del país.

