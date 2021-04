Uno de los grandes mitos que han nacido en la época contemporánea en nuestro país es el de la charrería como representación preferida de lo mexicano. Seguramente que para algunos esta columna me colocará del lado de los renegados, de quienes están “jorobando la borrega” todo el tiempo, inclusive de los pérfidos, pero de una vez les quiero decir que me vale “una pura y dos con sal”, porque las críticas que se esgrimen sin argumentos, que no son producto de una reflexión honesta y no aportan nada al conocimiento no sirven, de plano. Afirmo que la charrería y los charros no son los representantes insuperables de la razón de ser de la mexicanidad, ni antes ni ahora. Esta forma de tauromaquia mexicana tiene que considerarse en su dimensión histórica en el devenir de nuestro país para tratar de discriminar entre el mito y la realidad. Muy lejos estoy de descalificar este juego de peligro y valor, pero tampoco lo considero el reflejo único ni el más representativo de la complejidad cultural de México.

Tres investigadores de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Nayarit, un estudiante y dos profesores con grado de doctor han escrito sobre los charros y la charrería, actividad que a decir de ellos es considerada como el deporte nacional por excelencia y constituye un elemento importante de la identidad nacional pues se ha convertido en una de las mayores tradiciones que fomentan la mexicanidad en cuya práctica no hay distinción de clases sino la convivencia entre las personas que se congregan en el lienzo charro.

“En la charrería no se puede concebir un espíritu endeble, débil o inseguro, no se podría amarrar un pial, dominar un cuaco entero(sic) o ejecutar una jineteada, si antes no se ha trabajado en la seguridad, la autoestima y el carácter del ser humano. Por su parte, el afán por marcar en algunas representaciones de lo considerado como factor indicativo y diferencia de lo mexicano frente al resto de las naciones.” [1]

Expresiones semejantes se encuentran en revistas y libros impresos, en documentos oficiales de la Federación Nacional de Charros, A. C. así como en diversos textos que circulan por la Internet con el tema de los charros y la charrería y precisamente me he servido del que he hecho referencia en el párrafo anterior para tratar de desbaratar algunos de los mitos que encierra la charrería, sus osados jinetes y la versión femenina, las decorativas y guapas amazonas, aunque justo es reconocer que hay también “damas charras” que comprometen su maquillaje y el esmalte de sus uñas en faenas de verdadero riesgo.

Para empezar, la charrería es un deporte en su acepción de juego, de características extremas, en el que intervienen jinetes, caballos, potros bravos, reses y vaquillas que forman el espectáculo del jaripeo. Peones, caballerangos, meseros, aseadores, porteros, secretarios y veladores son una parte nada vistosa del “lienzo”, instalación específica de las actividades de la charrería, y quienes con su trabajo ayudan a sostener la costosa afición de los charros, personas que cuentan con los amplios recursos que significa tener por lo menos dos o tres caballos, su onerosa alimentación, sus condiciones de albergo como caballerizas en toda forma, los arreos de estos animalitos, así como una talabartería artística que incluye costosas sillas piteadas (bordadas con hilo de cáñamo) y la indumentaria charra que consta de varios trajes, desde el de faena hasta los de gala con botonadura de plata y las espuelas pavonadas de “calabrote”[2]. Como nos podemos dar cuenta no cualquier persona podría con estos enormes gastos. Esta actividad es exclusiva de empresarios, propietarios y algunos políticos con “acceso libre” a los bienes públicos. ¿Fregados? los de enfrente.

Una estimación acerca del número de charros en México, Estados Unidos y Canadá, países en los que se encuentran asociaciones, arroja una cantidad superior a 17 mil practicantes. La propia Federación Mexicana de Charrería en su cuenta de Twitter registra a 14,400 integrantes de las diversas asociaciones de charros, pero curiosamente sólo a 37 seguidores. Aunque por decreto la charrería es el deporte nacional por excelencia y la unesco declaró a “la charrería tradición ecuestre mexicana”, sus practicantes no son ciudadanos ordinarios, como usted o como yo. Algunas tesis y trabajos académicos de instituciones de educación superior como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la unam, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Colima, entre muchas otras, exaltan la imagen del charro y la charrería como una herencia histórica de raíces muy profundas que se remonta a los inicios de la vida colonial, continúa con los chinacos durante la lucha por la independencia y se afianza entre los grandes hacendados de los siglos xix y xx. Las labores campiranas son el sustrato histórico-cultural y territorial de esta práctica ecuestre.

La imagen estereotipada del charro incluye caballo, traje, pistola, sombrero que yo percibo como una combinación de valor y machismo. Una vez que el charro ejecuta una arriesgada suerte y sale airoso de ésta, como buen macho, voltea con una mirada retadora y suficiente hacia la gradería para recibir el reconocimiento, el aplauso del “respetable”, particularmente del sector de las “damas” y cuando accede a un área con empedrado o pavimento, acentúa la energía de sus pisadas haciendo sonar las rodajas de sus espuelas. El charro y la charrería, si bien están arraigados en el imaginario popular, así como los mariachis y la música ranchera no dejan de ser partes del imaginario nacional.

Aun cuando las mujeres son aceptadas plenamente en las agrupaciones de charros y tienen un papel activo en ellas, priva en algunos casos cierta misoginia indulgente que concilia la protección que brinda el charro “macho” al “sexo débil”, otro estereotipo más de los mexicanos que tanto la mayoría de los hombres como algunas mujeres alimentan en los hijos para mantener el equilibrio doméstico de las familias. Algunas frases de la charrería dan cuenta de esta discriminación: “A buena mujer y a caballo bien arrendado, poco freno les basta”, “Gallo, caballo y mujer por su raza has de escoger”, “La mujer y el caballo más quieren freno que espuelas”, “La mujer y la potranca han de tener buena el anca”, “Caballo, pistola y mujer, sólo el dueño ha de saber”, “Gallo, caballo y mujer, por el pecho has de escoger” y muchas más del mismo estilo.

El término “charro” en el habla popular tiene otras acepciones diferentes a las de los practicantes de la tauromaquia mexicana. Las personas a las que se les atribuye costumbres o vestimentas extravagantes se les califica como de gusto “charro”. A quienes no mantienen la prestancia necesaria sobre el caballo se les califica de “charritos montaperros”; a algunos charros que muestran desaliño o exceso en el adorno de las prendas charras se dice despectivamente que apenas llegan a mariachis. La expresión enfática ¡charros! indica que las personas a quienes se les dirige deben calmarse o guardar silencio. “Aquí “tu charro cantor” significa en el habla ordinaria del mexicano presentarse uno mismo como una persona importante, “el mero mero”. El origen de los charros es Salamanca, pero no Guanajuato, sino la provincia española de la cual provinieron esos jinetes y que hoy designa a todos los salmantinos. El término se deriva del vocablo Chauch (mozárabe) y designa precisamente a un caballista.

Por otro lado, el “charro” se usa como expresión peyorativa aplicada a algunos dirigentes sindicales que son corruptos, que tienen “arreglos” especiales con los patrones y con las autoridades en lugar de procurar el beneficio de sus agremiados. Quienes forman parte de ese conjunto de “líderes” venales se dice que integran el “charrismo sindical”. Este calificativo y sus derivados proviene de una historia reciente en el movimiento obrero de México. En 1948 durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, un sujeto de nombre Alfonso Ochoa Partida tomó por la fuerza las instalaciones del Sindicato Mexicano de Ferrocarrileros amparado por policías y guardias presidenciales; es decir dio “el charrazo”, porque el individuo era efectivamente un practicante de la charrería, era un charro en toda forma.

El “charrito Pemex”, oriundo de Salamanca, Guanajuato, fue el remoquete que recibió un individuo de muy pequeña talla, pero no enano, quien mostraba una secuela de raquitismo que le dejó las piernas cazcorvas, por esa razón se identificaba con el primer logotipo de Pemex, allá por los años cuarenta del siglo pasado. El logotipo era una imagen caricaturizada de un charro con su sombrero, con las piernas arqueadas e inscrito en un circulo en cuyo derredor se encontraba la leyenda “Petróleos Mexicanos. Pemex”. No se sabe mucho de este personaje, pero algunos afirman que la compañía estatal le daba un estipendio por la promoción del queroseno o petróleo diáfano que se usaba como combustible de las estufas y de las lámparas domésticas. Se dice que el hombre murió en la completa pobreza allá por 1990 y que el mismo hacía alarde de su semejanza con el dibujo que identificaba a la empresa petrolera.

Me despido diciéndoles que muchas canciones rancheras y películas mexicanas de la época dorada, tienen como motivo principal al charro y tampoco podía faltar el personaje de una historieta del dibujante José Luis Guzmán conocido como “El Charro Chaparro”, que es también el título de la canción de Alejandro García “Virulo” quien se basó en ciertos atributos de alguno de tantos “machos” que todavía no se bajan del caballo.

Tranquilidad caballero

por favor no se levante.

Solo e matado al portero,

hoy vengo de buen talante.

Yo soy el charro chaparro,

tengo dos buenas razones

para decir que soy macho

y son… estos pistolones.

Aunque no tenga pistola,

por mi se mueren las viejas.

Quisiera corresponderlas

y mi mamá no me deja.

Aunque sea un poco chaparro

luzco de muy buena altura

en este traje de charro.

[1] https://www.eweb.unex.es/eweb/monfragueresilente/numero22/Art8.pdf [Consultado: 18 de octubre 2020]

[2] Calabrote. Diseño semejante al de un cable o jarcia marina con cordones trenzados.