CFE restablece el servicio al 100 por ciento en estados afectados por lluvias

Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro de energía a los usuarios de la región oriente del país, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, señaló la empresa pública.

En un comunicado, la CFE indicó que, con trabajos ininterrumpidos, fueron instruidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Para la atención de la emergencia, la empresa pública desplegó:

1,602 trabajadores electricistas

503 vehículos pick up

219 grúas articuladas

6 helicópteros

8 drones

8 retroexcavadoras

4 cuatrimotos

Apuntó que los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

Además, la CFE refrendó su compromiso ante cualquier contingencia para restablecer el servicio de electricidad bajo protocolos de seguridad y en el menor tiempo posible.

