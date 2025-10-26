Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasEstado

CFE restablece el servicio al 100 por ciento en estados afectados por lluvias

CFE restablece el servicio al 100 por ciento en estados afectados por lluvias
La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro de energía a los usuarios de la región oriente del país, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, señaló la empresa pública.

En un comunicado, la CFE indicó que, con trabajos ininterrumpidos, fueron instruidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Para la atención de la emergencia, la empresa pública desplegó:

  • 1,602 trabajadores electricistas
  • 503 vehículos pick up
  • 219 grúas articuladas
  • 6 helicópteros
  • 8 drones
  • 8 retroexcavadoras
  • 4 cuatrimotos

Apuntó que los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

Además, la CFE refrendó su compromiso ante cualquier contingencia para restablecer el servicio de electricidad bajo protocolos de seguridad y en el menor tiempo posible.

Te podría interesar: Trump anuncia aumento de 10% de aranceles a Canadá.

Temas

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...
Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:08:52

Los 43 de Ayotzinapa: La verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje

Colectivo del Periódico El Zenzontle
Pareciera que los distintos gobiernos que han tenido el caso en sus manos buscan una misma cosa: garantizar la impunidad y no investigar, no...

Las miserias de la oposición

Marco Antonio Moreno
La oposición sigue obstinada en adoptar conductas y discursos que la alejan aún más del pueblo. No abonan a sus intenciones electorales, y aumentan...

Sheinbaum arriba a La Ceiba en su tercera visita a la Sierra Norte de Puebla, tras emergencia pluvial

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó la tarde de este jueves a la Sierra Norte de Puebla para realizar su tercera visita...

Más noticias

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

En condiciones de precariedad, 8 de cada 10 jóvenes que trabajan

La Jornada -
Ciudad de México. En la capital, ocho de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen en condiciones de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025