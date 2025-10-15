CFE restablece 89% del servicio eléctrico en Puebla

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró un avance de 89 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en Puebla, luego de las afectaciones causadas por las lluvias en la Sierra Norte.

A pesar de los trabajos ininterrumpidos, la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que 2 mil 942 usuarios en el estado aún permanecen sin servicio.

El avance en Puebla se ubica por debajo del promedio de otras entidades afectadas: Veracruz registra 92 por ciento y Querétaro 97 por ciento, aunque superior a Hidalgo con 85 por ciento.

La funcionaria federal explicó que la dificultad para acceder a ciertas zonas, debido a puentes colapsados y postes derribados por el reblandecimiento del terreno, ha complicado las labores de restablecimiento.

Para atender la contingencia en Puebla, la paraestatal destinó importantes recursos humanos y materiales, con el despliegue de 66 trabajadores electricistas, además de 12 grúas articuladas y 16 vehículos.

Respecto a los daños reportados, precisó que hay 46 postes afectados, cuatro transformadores y 40 tramos de cable conductor dañados.

La titular de la CFE aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y los gobiernos estatal y municipal para la apertura de compuertas y el desagüe de presas, buscando prevenir afectaciones a las personas que viven en las orillas de las cuencas.

Además del restablecimiento eléctrico, destacó que la Comisión Federal ayuda a la población con la entrega de 13 mil chips sin costo, a través de los Centros de Atención a Clientes y Oficinas Postales del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Estos chips incluyen 2 GB de navegación, 250 minutos para llamadas nacionales a Estados Unidos y Canadá, y 250 mensajes SMS, como parte de los esfuerzos de transformación digital y conectividad.

La CFE reiteró que las labores continuarán de manera ininterrumpida hasta alcanzar 100 por ciento de los usuarios afectados.