Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

CFE restablece 89% del servicio eléctrico en Puebla

Trabajadores de CFE realizan labores de reparación de infraestructura eléctrica dañada por lluvias en Puebla
Trabajadores de CFE realizan labores de reparación de infraestructura eléctrica dañada por lluvias en Puebla.
Yadira Llaven Anzures

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró un avance de 89 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en Puebla, luego de las afectaciones causadas por las lluvias en la Sierra Norte.

A pesar de los trabajos ininterrumpidos, la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que 2 mil 942 usuarios en el estado aún permanecen sin servicio.

El avance en Puebla se ubica por debajo del promedio de otras entidades afectadas: Veracruz registra 92 por ciento y Querétaro 97 por ciento, aunque superior a Hidalgo con 85 por ciento.

La funcionaria federal explicó que la dificultad para acceder a ciertas zonas, debido a puentes colapsados y postes derribados por el reblandecimiento del terreno, ha complicado las labores de restablecimiento.

Para atender la contingencia en Puebla, la paraestatal destinó importantes recursos humanos y materiales, con el despliegue de 66 trabajadores electricistas, además de 12 grúas articuladas y 16 vehículos.

Respecto a los daños reportados, precisó que hay 46 postes afectadoscuatro transformadores y 40 tramos de cable conductor dañados.

La titular de la CFE aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y los gobiernos estatal y municipal para la apertura de compuertas y el desagüe de presas, buscando prevenir afectaciones a las personas que viven en las orillas de las cuencas.

Además del restablecimiento eléctrico, destacó que la Comisión Federal ayuda a la población con la entrega de 13 mil chips sin costo, a través de los Centros de Atención a Clientes y Oficinas Postales del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Estos chips incluyen 2 GB de navegación250 minutos para llamadas nacionales a Estados Unidos y Canadá, y 250 mensajes SMS, como parte de los esfuerzos de transformación digital y conectividad.

La CFE reiteró que las labores continuarán de manera ininterrumpida hasta alcanzar 100 por ciento de los usuarios afectados.

Temas

Más noticias

Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...
Nacional

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Declaran desastre natural en 23 municipios de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla emitió la Declaratoria de Desastre Natural para 23 municipios de la entidad, por los severos daños ocasionados por fenómenos...

Conagua niega que exista concesión de agua para invernaderos de Colorado Ecoterra en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que hasta el momento no ha aprobado ningún título de concesión para la explotación de agua a...

80 por ciento del territorio de Zoquitlán fue afectado por las lluvias, informó su presidente

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. 80 por ciento del territorio en el municipio de Zoquitlán, enclavado en la Sierra Negra, resultó afectado por las lluvias recientes, pero no...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025